Famosa Aylin Mujica confirma que ya recibió las cenizas de su hijo Maahez

El doloroso viaje de una madre que busca cerrar el ciclo más amargo de su vida ha sumado un capítulo definitivo en las últimas horas. La actriz y conductora cubana Aylin Mujica confirmó de manera pública y visiblemente conmovida que, tras casi tres meses de extenuantes gestiones y trámites, por fin ha recibido las cenizas de su hijo mayor.

Mauro Menéndez, conocido en la escena musical y de la vida nocturna como DJ Maahez, falleció inesperadamente a los 30 años de edad a mediados de julio de 2026 mientras se encontraba en la isla de Barbados, víctima de complicaciones derivadas de una neumonía severa.

La llegada de los restos marca el fin de una larga espera administrativa y da paso a un íntimo homenaje familiar, de acuerdo con la desgarradora revelación que compartió Aylin.

Noticias Bajío del 6 octubre 2026

Aylin Mujica confirma que ya recibió las cenizas de su hijo

En una íntima conversación con el cantante Lupillo Rivera, Aylin se quebró al confesar el tremendo impacto que significó asimilar la llegada física de la urna.

Entre lágrimas, relató cómo la notificación rompió sus defensas emocionales, obligándola a procesar la definitiva ausencia de su hijo.

Durante semanas, la distancia geográfica y las regulaciones forenses de Barbados mantuvieron el duelo de la actriz suspendido en un limbo legal.

Al concretarse la entrega de las cenizas en su hogar. Aylin Mujica confesó la dura verdad de su dolor: Me está cayendo el veinte de que ya no lo voy a ver.

El desahogo de la actriz frente a las cámaras evidenció la enorme resiliencia de la artista, quien continuó cumpliendo con sus compromisos laborales en medio de la peor de las tormentas personales.

Autopsia aclaró los hechos sobre la muerte del hijo de Aylin Mujica

Tras semanas de especulaciones y comentarios cruzados en el entorno de la familia, los resultados de la autopsia oficial revelaron con precisión el motivo del deceso de Mauro.

El reporte médico confirmó que sufrió un fallo multiorgánico detonado por un coágulo y una neumonía mal atendida, descartando categóricamente los rumores falsos de los medios que vinculaban de forma inicial el fallecimiento con el consumo de otras sustancias.

