¿Bárbara de Regil es familiar de Marco Antonio Regil o por qué tienen el mismo apellido?

Desde hace años, varios usuarios en redes se han preguntado si Bárbara de Regil y Marco Antonio Regil son familia o simplemente comparten apellido por coincidencia. La duda no es nueva, y aunque ha habido pistas, lo cierto es que ni uno ni otro ha hablado abiertamente públicamente del tema… al menos no para aclararlo por completo.

¿Bárbara de Regil y Marco Antonio Regil son familia?

Durante algunas entrevistas, Bárbara de Regil ha dejado entrever que sí existe un lazo familiar con Marco Antonio Regil. De hecho, en algún momento se refirió a él como “mi primo”, lo que desató todavía más curiosidad sobre su parentesco.

Según se sabe, ambos llevan el apellido por parte de sus padres, aunque del conductor se conoce poco: únicamente que su papá se llamaba Luis y que fue coronel del ejército mexicano.

Por el lado de Bárbara, su nombre completo es Claudia Bárbara de Regil Camet, y su padre es Guillermo Alejandro de Regil. Aunque no hay un árbol genealógico público que los una oficialmente, la versión de que son primos ha circulado entre medios y redes desde hace varios años.

Todo se empezó a poner raro después de uno de los escándalos que protagonizó Bárbara. En medio de eso, empezaron a circular rumores diciendo que no era cierto que fueran familia. Y como ni ella ni Marco salieron a aclararlo públicamente, la duda se quedó en el aire.

Lo curioso es que, a pesar de que los dos son superconocidos, no se los ha visto trabajando juntos ni conviviendo como primos cercanos. A lo mucho, se ha mencionado que fue Marco quien le presentó a Fernando Schoenwald, su actual esposo, pero fuera de eso, no hay muchas señales de mucha proximidad.

¿Cómo es la relación de Bárbara de Regil y Marco Antonio Regil?

Todo indicaría que su relación sería un poco distante. Comparten apellido, sí, y en algún momento se dijo que eran primos, pero según lo que se sabe, no se frecuentarían tanto, no van a eventos juntos y no hay fotos recientes que los muestren como familia unida.

Se sabe que ambos han tenido una relación complicada con sus padres, lo cual también podría explicar por qué no hay tanta conexión. Lo más probable es que sí existe algún lazo familiar, pero hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado nada de forma clara, solo en posteos de redes.