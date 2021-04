Bárbara de Regil responde a sus haters tras duras críticas.

Bárbara de Regil rompe el silencio sobre ser una de las mujeres con más interacción en las redes sociales. La artista, de 33 años, se sinceró en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría y mandó un importante mensaje de empoderamiento.

“No puede existir que solo la gente te ame, te mande besos y que te diga que eres lo máximo. También tiene que existir la otra parte… no eres monedita de oro y yo no pretendo caerle bien a todos”, expresó la artista para millones de televidentes en casa.

La celebridad también confesó que es una mujer real y sin filtros en Instagram, red social donde acumula 8.2 millones de seguidores.

“Bárbara de Regil no tiene caretas. Esta soy yo… no escondo nada. Por supuesto que el circo va a seguir, mientras todo mundo le siga aplaudiendo a los payasos”, subrayó.

Bárbara de Regil también dejó de contestar las críticas de sus detractores, quienes solo buscaron atención de otros internautas, según la actriz.

“Yo he visto que me empieza a atacar gente que tiene 10 mil seguidores y a la semana tiene 17 mil seguidores. En su momento, yo contestaba, pero me di cuenta de que gracias a mí pasaba eso”, expresó.

Por último, la influencer confesó que las personas sacaron de contexto muchas de sus palabras.

De pronto hay gente que te escribe ‘eres racista’. Yo me dije a mi misa prieta, ¿en qué momento insulté a alguien? En todo caso, más amor propio

Bárbara de Regil aprovecha el tiempo de cuarentena haciendo ejercicio y dando clases gratuitas para todos en internet.

Bárbara de Regil se volvió un referente en el mundo del ejercicio y las redes sociales

La intérprete de Rosario Tijeras se convirtió en una inspiración para millones de jovencitas, quienes sueñan con tener una vida más saludable por medio de la buena alimentación y el ejercicio.

Recordemos que la artista mexicana regaló clases en línea durante la cuarentena, donde conquistó a millones de personas con su energía y grandes habilidades deportivas.

A pesar de las críticas, Bárbara de Regil continúa cosechando éxitos, pues tiene un emprendimiento de suplementos alimenticios que es una verdadera sensación entre las mujeres más fitness.

