Bárbara de Regil se une a esta nueva serie en la que compartirá escenas junto a Belinda

La reconocida y talentosa actriz Bárbara de Regil se une al elenco que formará parte de la serie “Carlota”, el cual es uno de los más esperados del año debido a la gran historia que contará. Sin embargo, también se reveló que otro reconocido actor mexicano será parte de la serie, aquí te contamos todos los detalles.

¿Quiénes se sumarán al elenco de la serie “Carlota”?

Bárbara de Regil, reconocida actriz mexicana que ha sobresalido en diversas producciones televisivas y cinematográficas se une a la serie “Carlota” para dar vida al personaje de Enriqueta Villalpando, la cual será una aristócrata de la corte. Este proyecto ya inició con su rodaje y abordará la historia del segundo Imperio Mexicano y la monarquía que formó parte del país. Por otro lado, al elenco también se integra el actor, productor y director mexicano Sebastián Zurita quién interpretará el papel de Leonardo Márquez, un militar que formará parte de la gran trama.

¿Quiénes integran el cast de “Carlota”?

Sin duda este nuevo proyecto ha atraído demasiadas miradas y grandes expectativas no solo por la gran calidad que tendrá la producción, sino por el elenco que compone el proyecto, pues todos son grandes actores, mismos que han debutado en grandes producciones internacionales. El cast está conformado por:

Belinda será Carlota de Habsburgo

Jaime Lorente será Maximiliano de Habsburgo

Miguel Ángel Silvestre será Van Der Smissen

Mabel Cadena será Josefa

Álvaro Rico será Leopoldo

Clara Alvarado será Paula Kolonitz

Hasta el momento no se sabe si habrá otras celebridades que se integren a la serie. Sin embargo, los nombres que figuran en el proyecto ha generado una emoción enorme por parte del público.

El cambio de look de Belinda para interpretar a Carlota de Habsburgo

Belinda le dijo adiós al rubio para teñir su cabello de un color castaño claro, esto debido a la caracterización de su personaje en la serie “Carlota”. La cantante expresó que tenía decidido mantener el rubio y no cambiar su color de cabello. Sin embargo, cuando el proyecto llegó a ella tuvo que hacer un cambio. “Me despido de ti Beli, nos vemos en unos meses” dijo la cantante.