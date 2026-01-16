Belinda explica por qué dejó México

Belinda ha causado una gran incertidumbre debido a que se volvió tendencia por confirmar que dejará de vivir en México. La cantante dio a conocer los motivos que la empujaron a tomar una decisión tan difícil.

Mediante su cuenta de Instagram es que la también actriz , publicó una historia en la que explicaba que en este año se irá de México para poder comenzar un nuevo proyecto en su profesión en Europa. Sus seguidores le desearon buena suerte en este camino.

¿Dónde vivirá Belinda?

El miércoles 14 de enero, Belinda dio a conocer una historia en la que informaba a sus seguidores que dejará de vivir un tiempo en México ya que tiene un compromiso laboral en España.

La historia en cuestión iba acompañada de una fotografía de su maleta dentro de un avión. Así es que se despidió de México, pero aseguró que será por un tiempo, aunque la situación la pone triste. Además, la cantante confesó que se encuentra con emociones encontradas.

"Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo", escribió. Al final del escrito es que manifestaba que estaba emocionada por irse a vivir un tiempo a España con el objetivo de involucrarse en un proyecto relacionado con Carlota, la última emperatriz de México.

Todo indica que pronto comenzará con las grabaciones.

Esta fue la historia de Belinda.|Instagram

"Pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí, la última emperatriz de México", escribió. Como era de esperarse este mensaje fue tomado de diversas maneras pero también muchos comenzaron a tejer especulaciones. Sin embargo, ya quedó todo más que claro.

Esta publicación generó un gran impacto por lo que sus seguidores comenzaron a dejarle buenos deseos ante esta nueva aventura que la lleva a vivir en el viejo continente. También hubo quienes lamentaron que tuviera que irse del país.

