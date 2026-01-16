La primera foto que publicó Belinda tras abandonar México

Las redes sociales de Belinda se revolucionaron luego de que la artista compartiera una fotografía en donde se la ve en pleno vuelo hacia España. La cantante emitió además un emotivo comentario en el que se despedía de México por lo que sus seguidores comenzaron a preguntarse el motivo de esta decisión.

La masividad de las redes sociales permite que los famosos y sus seguidores mantengan una relación cercana. Por lo tanto, algunas personalidades no solo comparten detalles de su vida profesional sino también de lo que viven en privado, junto a sus familias o en soledad.

¿Belinda se fue de México?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Belinda compartió una historia en donde se fotografió en un avión privado y con destino a España. La artista escribió: “Adiós México. Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España”.

Belinda en sus historias de Instagram. pic.twitter.com/h69pxgqy6D — Belinda Stats (@Belinda_Stats) January 14, 2026

El posteo rápidamente despertó la curiosidad de su fandom y de los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo. Los primeros rumores indicaban que Belinda había decidido irse de México a raíz de los hechos de inseguridad que suceden a diario.

¿Por qué Belinda decidió irse a España?

Belinda tiene una fuerte relación con México a pesar de haber nacido en Madrid y es por eso que su despedida de suelo azteca generó tanto ruido. Sin embargo, la propia “Princesa del pop latino” dejó en claro que se trataba de una partida por algunos meses.

“¡Carlota es un gran proyecto para mí!”, se lee en la publicación que la cantante realizó en las plataformas digitales. Por lo tanto, el motivo por el que Belinda se fue de México es porque será la protagonista de la serie “Carlota” que repasará la vida de la única emperatriz consorte de México, Carlota de Habsburgo. Mientras la producción se realice, la famosa permanecerá fuera de México, aunque llegaría a Colombia en donde se realizarían algunas escenas.