Belinda lanza impactante confesión tras abandonar México

Recientemente, se dio a conocer que Belinda realizará el papel protagónico en la serie que se comenzará a filmarse muy pronto, la cual trata sobre la vida de la emperatriz Carlota. Sin duda, la noticia ha sorprendido de forma positiva a sus fans, quienes tienen muchas ganas de verla de nuevo en la pantalla.

Sin embargo, la también cantante aseguró que se realzará un cambio de look, algo completamente diferente a lo que ha tenido en los últimos años. Muy fiel al estilo de Bad Bunny, la famosa usó parte de la letra de una canción del puertorriqueño para hacer un anuncio.

Al Extremo | Programa 22 de enero del 2026

¿Cuál fue el mensaje que mandó Belinda a sus fans?

Por medio de las historias en su cuenta oficial de Instagram, Belinda se despidió de nuestro país, pero se mostró muy emocionada por interpretar el personaje de Carlota de Habsburgo, quien fue la emperatriz consorte de México, esto gracias a su matrimonio con Maximiliano de Habsburgo.

De acuerdo a lo que se ha comentado, la actriz se va a hacer un fuerte cambio de look para poder hacer su nuevo personaje, por lo que el tono rubio que la ha acompañado en los últimos años será cosa del pasado.

¡Hola Madrid! Debí tirar más fotos de cuando era Belinda, pero estas son las últimas. Me prometí que no me iba a volver a cambiar el color de pelo en mucho tiempo, pero llegó Carlota a cambiarlo todo… Me despido de ti, Beli, nos vemos en unos meses

Se sabe que esta nueva serie, estará a cargo en la parte de la dirección de Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos. Hasta el momento, no se sabe la fecha de estreno, solo se sabe que el rodaje se llevará a cabo en España.

