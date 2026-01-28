“Me hice un tratamiento”, Belinda luce ESPECTACULAR tras terapia de rejuvenecimiento (VIDEO)

Belinda , una de las mujeres más populares e importantes que existen en el mundo del espectáculo y entretenimiento a nivel nacional, ha vuelto a dar de qué hablar luego de un video compartido en sus redes sociales, mismo en donde asegura haber sido víctima de un tratamiento de rejuvenecimiento que ha cambiado parte de su físico.

Belinda Peregrín Schull, nombre de pila de la famosa cantante y actriz nacida en España pero naturalizada mexicana, compartió un momento que recientemente vivió en donde se sometió a un tratamiento de belleza rejuvenecedor, esto con el fin de lucir mucho más joven a los 36 años de edad. ¿Cuál fue el resultado para ella?

¿Cómo luce Belinda tras la terapia de rejuvenecimiento a la que se sometió?

Fue a través de sus redes sociales, principalmente Instagram, que Belinda compartió un corto video en donde explica que recientemente se sometió a un tratamiento de belleza. Para ello, la actriz tomó la decisión de documentar los “trabajitos” que le realizaron en distintas partes del cuerpo, destacando el rostro y el cuello.

Es precisamente en este video en donde se observa cómo es atendida por una clínica de belleza, misma en donde se le realiza un tratamiento que, además de no ser invasivo, se ha vuelto muy popular en países como Corea del Sur. Del mismo modo, revela que este proceso tiene como nombre “Tratamiento de Bioestimulación sin inyecciones”.

Aunado a lo anterior, la doctora que atendió a la actriz mencionó que su proceso tiene como fin el trabajo mediante la radiofrecuencia monopolar y bipolar, esto con el objetivo de cuidar el aspecto de la piel. Ante ello, el tratado permite que Belinda estimule la producción del colágeno, la cual se destaca por ser la proteína más importante en el organismo.

¿Cómo reaccionaron las redes al respecto?

Como era de esperarse, esta situación generó un sinfín de comentarios en el mundo de las redes sociales. Algunas personas minimizaron el hecho y aseguraron que en esencia no existe ningún cambio en Belinda, aunque otras se sorprendieron por las nítidas, pero importantes actualizaciones que su rostro sufrió a raíz de este proceso.