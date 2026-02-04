Belinda publica mensaje de emergencia por la salud de un amigo que está delicado

Hace unas horas, Belinda causó gran preocupación entre sus seguidores, después de compartir un mensaje en donde reveló que un amigo cercano se encuentra pasando por un momento muy complicado de salud.

De acuerdo con lo que comentó la actriz y cantante, su amigo se encuentra hospitalizado luego de someterse a varias operaciones de emergencia. Ante esta situación tan complicada, Belinda pidió el apoyo de sus seguidores, pues los familiares de su amigo están solicitando donativos para poder correr con los gastos.

¿Cuál fue el mensaje que mandó Belinda?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la sección de sus historias, Belinda reveló los detalles del caso de Milkman, donde aprovechó para solicitar ayuda por medio de la plataforma GoFoundMe.

Mi gran amigo Milkman está pasando por una situación muy difícil de salud, les pido por favor que nos ayuden para que se pueda curar, está en un estado muy delicado, por favor ayúdenos para que pueda salir adelante

Además, se sabe que fue el hermano de su amigo, Enrique Botello García, quien decidió realizar esta recaudación de fondos, también habló sobre los detalles de salud que enfrenta el amigo de Belinda, reconociendo que el panorama es complicado.

Ya pasó por dos cirugías y la situación es más seria y complicada de lo que pensábamos

Aunque las cosas se complicaron mucho cuando descubrieron que su hermano no tenía un seguro de gastos médicos mayores, por lo que los gastos se incrementaron de forma considerable.

Por eso necesitamos de tu ayuda para poder seguir cubriendo los costos y apoyar su recuperación

Finalmente, el hermano tomó la decisión de vender un closet para poder conseguir dinero y así cubrir una parte de los gastos médicos. Ante toda la ayuda recibida, la familia se ha mostrado muy agradecida.