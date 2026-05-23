Christian Nodal saca “Bandera Blanca” tras recientes polémicas con Ángela Aguilar y Cazzu

Christian Nodal sacó Bandera Blanca luego de protagonizar recientes polémicas que envuelven a su esposa Ángela Aguilar y a la madre de su hija, Cazzu. El cantautor lanzó su nuevo álbum musical que fue grabado en Francia, un sueño que tenía desde hacía tiempo y que gracias a su compañía se lo cumplió. Es en este disco donde viene la canción de “Un Vals”, cuyo video generó una controversia debido al gran parecido de la modelo con su expareja.

Nodal lanzó este jueves 21 de mayo su séptima discografía que lleva por nombre Bandera Blanca, al igual que una de las canciones. El álbum se conforma de 13 temas que escribió tanto Christian como otros compositores de renombre, como lo son Joss Favela, Cuitla Vega, Omar Robles, Horacio Palencia, Salvador Aponte, entre muchos otros más. La polémica entre Ángela y el sonorense crece por inesperada fotografía.

Christian Nodal lanzó su séptimo disco de estudio titulado Bandera Blanca.|Christian Nodal

Intro Pa'l Cora Un Vals Bandera Blanca Mi Antes y Después Incompatibles Una Mujer Como la Suya Para Qué Lo Que Se Dice Amor Enamorarme Así Miel Con Licor Aquí Donde Te Extraño Modo Frágil Otra Mujer.

Las polémicas de Noda que embarran a Ángela y a Cazzu

El Forajido estuvo en el ojo del huracán durante bastantes semanas. Todo inició con el video de su sencillo “Un Vals”, en el que aparece una modelo que, según los fans, tiene bastante parecido con Cazzu. Ello desencadenó una ola de dimes y diretes, y de una supuesta ruptura entre los cantantes.

Supuestamente, el video musical fue la gota que derramó el vaso entre la pareja. Incluso, hubo varias versiones en las que periodistas de espectáculos aseguraron que la menor de los Aguilar había corrido de la casa a Nodal.

Los rumores de una supuesta separación cesaron cuando se les captó juntos en el Aeropuerto de Zacatecas, donde los Aguilar tienen un rancho. Pese a que ambos tenían planeado llegar al altar en verano de este año, la boda por la iglesia fue aplazada debido a temas de inseguridad.