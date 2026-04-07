Belinda reacciona a fotos que la comprometen; no creerás su respuesta

La cantante y emblema del pop mexicano tiene los focos mediáticos encima y en ocasiones no es algo que ella hizo, sino lo que hacen con su imagen. El tema de la Inteligencia Artificial continua con repercusiones hacia las figuras más importantes de la farándula. Y es que Belinda reaccionó con las ediciones que se han viralizado en días recientes sobre su persona.

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¿Qué dijo Belinda sobre las ediciones con IA?

La nacida en Madrid está convertida en una de las figuras más importantes del entorno mexicano y apunta a seguir con su expansión internacional con los trabajos recientes donde se ha confirmado su presencia. Pero en los días recientes no se habló de glamour o situaciones estéticas destacadas… sino de situaciones bastante bizarras.

Los ataques o utilizaciones de las figuras mediáticas y la IA se han vuelto un problema bastante severo. Sin embargo, en este caso se usó a Belinda de una forma bastante fuera de riesgos mayúsculos. La artista reaccionó con una amiga unas fotografías donde se le veía como una “buchona”, tal como lo dijo ella de manera literal.

En unas postales que se viralizaron, la cantante se enteró de lo que se hablaba en redes sociales y simplemente se rió de una situación tan particular. En las tan mencionadas fotografías, se ve a Belinda vestida con jeans de mezclilla, zapatos exorbitantes rojos, presumiendo billetes e incluso sosteniendo un arma larga.

@ahoranoticiasmexico 📲#TendenciasDeAhora| 🔥 La IA se pasó de la raya… y Belinda no se quedó callada😓. La cantante y actriz #Belinda reaccionó luego de que circularan en redes sociales imágenes creadas con Inteligencia Artificial en las que es retratada como “buchona”. La artista no se quedó callada y dejó claro su descontento ante este tipo de contenido manipulado, reabriendo el debate sobre los límites del uso de la IA y la imagen pública de las celebridades. |#Noticias |#AhoraTabasco |#Tabasco l #Tendencia l #Viral ♬ sonido original - ahoranoticiasmexico

¿Dónde se encuentra Belinda en estos momentos?

Aunque muchos creían que su mudanza a España sería mucho más radical, Belinda es una figura que tiene demasiados compromisos, por lo que a principios de abril se le vio de regreso en México. Y es que se supo que estuvo grabando música e incluso se viralizó su figura en un mercado de la Ciudad de México.

Aunque los reportes más recientes, indican que ya está de vuelta en Europa, esto para continuar con las grabaciones de la serie de Carlota. Se sabe que la mexicana es la protagonista del proyecto y del cual se espera mucho, esto ante el nivel altísimo de producción existente para el ya mencionado protagónico.