Belinda lanza inesperado mensaje sobre Cazzu

Luego de que Belinda y Cazzu estuvieran juntasen un evento, se empezó a rumorear sobre una posible colaboración. Ante esto es que la mexicana decidió romper el silencio y hablar al respecto.

Cabe destacar que el encuentro entre ellas causó más emoción debido a que ambas estuvieron relacionadas sentimentalmente con Christian Nodal, lo que avivó la conversación digital y el interés del público.

¿Qué dijo Belinda en relación a los rumores?

Belinda rompió el silencio y decidió hablar por lo que dejó en claro que entre ellas hay una relación cordial y de respeto entre ambas. Sin embargo, no hay nada hablado sobre grabar alguna colaboración juntas.

Así también es que ha señalado que entre ellas hubo un encuentro breve y que no pasó de un saludo amistoso. Esto despeja las dudas sobre que haya planes o conversaciones profundas sobre una colaboración.

“Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya. No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no también, porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos”, dijo Belinda en una entrevista.

¿Qué dijo Cazzu al respecto?

Por otro lado, Cazzu también habló al respecto de esta colaboración y dijo que en un futuro podría ser que se lleve a cabo una colaboración pero por el momento no debido al contexto mediático que las rodea.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier** que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón”.

De esta manera ambas cantantes coinciden que no es el momento pero que tampoco queda descartado en el futuro el poder hacer una colaboración juntas.