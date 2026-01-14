Betty Monroe reaparece tras 6 años alejada de la TV y enciende las redes: así luce hoy

Si te estabas preguntando qué pasó con Betty Monroe y cómo luce ahora, hoy existe una respuesta, pues la actriz reapareció en redes sociales tras permanecer durante años manteniendo un bajo perfil. Pero hace unos días ella volvió con una publicación de un video en TikTok el 11 de enero de 2026, y de inmediato se volvió tema de conversación, sobre todo entre los fans que crecieron viéndola en la tele.

Betty Monroe reaparece en TikTok: el video que lo empezó todo

El clip es bastante breve (de apenas 11 segundos), donde se suma a una tendencia donde se usa un filtro viral de “predicciones”, y la app le suelta una bomba: que este año podría venir una boda. Betty reacciona con cara de “¿perdón?” como si no le hubiera dicho lo más absurdo del mundo y corta el video.

El regreso digital de la actriz llamó la atención de los usuarios porque, a pesar de contar con redes sociales, no suele interactuar o subir contenido con frecuencia. Además, esta aparición resaltó todo lo que ella es para su público, una persona espontánea, casual, cero forzada.

¿Por qué Betty Monroe se retiró de la televisión?

Betty Monroe (Beatriz Monroy Alarcón) se fue alejando poco a poco de la televisión sin hacer un anuncio oficial. Su último proyecto en pantalla fue en 2019, cuando participó en una popular bioserie interpretando a Belén Mendoza, una asesora de relaciones públicas.

Desde entonces, su presencia pública fue mínima. En un video que compartió alguna vez en su cuenta de TikTok, dijo con sus propias palabras que su retiro se debía a que entró en una etapa personal más profunda: autoconocimiento, calma y familia. Esta se volvió una frase aplaudida por sus seguidores, quienes la apoyaron siempre.

Sus últimos “avistamientos” y la vida lejos del show

En septiembre de 2025, ya había aparecido en TikTok en un video en un bote, aparentemente en algún lugar de Uruguay, lo que alimentó las teorías de que en la actualidad está viviendo una etapa viajera y tranquila.

Ella se quedó en la memoria colectiva de quienes la vieron en la televisión por su sobresaliente compromiso con la actuación y los papeles que interpretaba, como sucedió cuando, por un personaje, sorprendió a todos rapándose la cabeza.

¿Betty Monroe regresará a la pantalla en 2026?

Por ahora, no hay anuncio sobre su regreso, pero su reaparición en redes sociales podría significar algo. Por el momento, solo queda esperar a ver si la actriz comparte más contenido para saber si regresa o solo es temporal.

