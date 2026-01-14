Maluma se quitó la barba y el internet perdió la cabeza: así luce con su cambio de look más radical

Ahora sí nos agarró en curva; si eres una de las fans que adoran la barba de Maluma o de los que se preguntaban cómo se ve el cantante sin barba, les tenemos noticias: Maluma ha decidido quitársela por completo. No es broma, se afeitó todo el rostro y el resultado fue tan impactante que los fans juran que este detalle “le quita 10 años de encima”. El cambio se viralizó en cuestión de minutos y lo volvió tendencia.

|Crédito: Instagram @dra_elizabeth_arroyave_p

Maluma sin barba: el look que lo regresó a sus inicios

El radical cambio de imagen de Juan Luis Londoño (Maluma) explotó de la forma tan única que lo puede hacer el internet. El cantante llevaba meses luciendo su barba completa, pero se ve que todo cambió hace unos días y todos nos enteramos gracias a la foto que se volvió viral.

La imagen que mencionamos fue compartida junto a su dermatóloga, Elizabeth Arroyave, quien incluso bautizó el momento como un día de “piel recién liberada de barba” y cuidado personal con intención. Los fans no pudieron evitar emocionarse, pues el cantante parece 10 años más joven.

¿Por qué Maluma se ve más joven sin barba?

Seguro has notado que los hombres que usan barba, cuando se la quitan, igual que Maluma, parece que rejuvenecen por completo. Pues la verdad, no se trata de un misterio; la barba suele “marcar” el rostro y dar una apariencia más madura porque crea sombras, define la mandíbula y endurece facciones.

El quitar el vello del rostro hace que las personas perciban a una persona más limpia; hace que se noten más los pómulos. Además, hacen que el rostro luzca más “suave” y eso, para muchas personas, se traduce automáticamente como un aspecto más juvenil.

Maluma no solo se vuelve viral por su rostro, también hay un polémico video con Susana Gómez

Como si el look no fuera suficiente, Maluma también se hizo viral por un video donde supuestamente discute con su pareja, Susana Gómez, durante una salida nocturna en lo que parece una discoteca.

En el clip se le ve serio, hablando con ella y luego alejándose, lo que prendió rumores de una crisis en su relación. Algunos fans saltaron de inmediato a defender la pareja y señalaron que todas las parejas pueden tener discusiones, lo cual no los hace estar en un punto de quiebre de su relación.