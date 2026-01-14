Reviven FUERTES acusaciones de Verónica Castro hacia Julio Iglesias; dice que la acosó y besó sin su consentimiento

En medio del escándalo por las denuncias que dos mujeres interpusieron en contra de Julio Iglesias por abuso sexual, están resurgiendo declaraciones de Verónica Castro donde ella relata que el cantante español la besó a la fuerza y le hizo tocamientos inapropiados.

La vez que Verónica Castro dijo que Julio Iglesias realizó tocamientos inapropiados y la besó a la fuerza

"Un día me agarró la nalga arriba de un escenario", reveló Verónica Castro en una entrevista exclusiva realizada hace algunos años por Pati Chapoy. La cantante y actriz especificó que se encontraba en una entrega de premios con varios artistas de renombre y entre ellos estaba Julio Iglesias, atrás de ella. "Siento que alguien me agarra la pompa y que meto un trancazo para atrás; dije, 'el que haya sido, se lleva su trancazo. Y era Julio".

Verónica Castro dice que, al darse cuenta de quién la había tocado sin su consentimiento, le reclamó. Esta habría sido la respuesta de Julio Iglesias: "Porque no me dejas que te la agarre en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario, ahorita que estamos enfrente de la cámara".

La también presentadora relató en su entrevista con Pati Chapoy que, en otra ocasión, Julio Iglesias le dio un beso a la fuerza sujetándole la cabeza. "¿Y ahí qué haces, Pati?" dijo Verónica, en referencia a que ella no supo reaccionar frente a las cámaras, durante una entrevista.

Una vez más, según el relato de Verónica Castro, el cantante dijo que lo hacía frente a todos porque no podía en privado.