CONFIRMADO: Bobby Pulido gana las elecciones primarias de Texas y se acerca al Congreso de Estados Unidos

Durante las elecciones celebradas este 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el cantante de música tejana y ganador del Latin Grammy, Bobby Pulido, ganó las elecciones primarias demócratas para representar el Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes del país norteamericano.

El cantante de tex-mex y grupero superó a Ada Cuéllar con más del 67 por ciento de los votos, con este contundente triunfo, el intérprete de “Desvelado” se posiciona como el candidato del Partido Demócrata para la elección general que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre, durante estas votaciones se enfrentará contra la congresista Mónica de la Cruz.

Gracias a todos los que asistieron, votaron y creyeron en lo que estamos construyendo juntos. Esta noche celebramos y mañana volvemos a trabajar, expresó Pulido a través de redes sociales tras darse a conocer su triunfo.

¿Quién es Bobby Pulido, el cantante que ganó las elecciones en Texas, Estados Unidos?

Antes de incursionar en la política y posicionarse en los comicios de este 3 de marzo, Bobby Pulido se consolidó en la música regional mexicana en Estados Unidos, alcanzó su popularidad en la década de los 90’s con varios éxitos dentro del género tejano lo que lo orilló a ser uno de los intérpretes más representativos para la comunidad mexicoamericana.