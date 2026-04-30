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Los 5 peinados más divertidos para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026

Guarda estas ideas creativas, fáciles de hacer y llenas de color para el Día del Niño y la Niña 2026. Haz que los más chicos brillen con peinados originales y divertidos en su día especial.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026, los peinados más divertidos combinan creatividad, color y elementos lúdicos. Desde cupcakes hasta dinosaurios, estas propuestas permiten transformar el cabello en verdaderas obras de arte, ideales para fiestas, actos escolares o juegos temáticos.

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Estos estilos se han vuelto tendencia en redes sociales y eventos infantiles, ya que fomentan la imaginación y el juego. Según portales especializados como Parents y Kids Hair Trends, los peinados divertidos y creativos no solo son estéticos, sino que también ayudan a fortalecer la autoestima y la expresión personal en los niños.

¿Cuáles son los 5 peinados más originales para el Día del Niño y la Niña 2026?

Estas 5 ideas destacan por su originalidad y facilidad de realización:

  • Peinado de cupcakes: se hacen pequeños rodetes o chonguitos y se colocan moldecitos de papel como si fueran cupcakes.

  • Peinado de dinosaurios: el cabello se pinta temporalmente de verde y se agregan pequeñas figuras de dinosaurios. Ideal para niños fanáticos de estos personajes prehistóricos.

  • Peinado de lavatrastes: se simula espuma usando productos capilares y una esponja para dar un efecto divertido. Es original y fácil de lograr en poco tiempo.
  • Peinado de Coca-Cola: el cabello se recoge y se entrelaza en una botellita plástica para recrear su forma. Es perfecto para elevar propuestas creativas y llamativas.

  • Peinado cara de perrito: se arma un chongo o rodete con dos coletas y se agregan ojos y hocico para simular un rostro de perrito.

¿Qué tener en cuenta para hacer estos peinados divertidos para niños de forma segura?

Al realizar estos estilos, es importante priorizar la comodidad y el cuidado del cabello:

  • Usar productos lavables: optar por pinturas o geles temporales que no dañen el cuero cabelludo.
  • Evitar tirantez excesiva: los peinados deben ser firmes pero cómodos para evitar molestias.
  • Elegir materiales seguros: utilizar accesorios livianos y adecuados para niños.
  • Supervisión adulta: especialmente al usar elementos externos como botellas o decoraciones.
  • Desarmado fácil: priorizar peinados que puedan retirarse sin esfuerzo ni daño.

De acuerdo con especialistas en cuidado capilar infantil, como la American Academy of Dermatology, es fundamental evitar productos agresivos y peinados demasiado ajustados para proteger la salud del cabello y cuero cabelludo. Estos looks no solo suman diversión al Día del Niño y la Niña 2026, sino que también convierten el momento en una experiencia creativa, donde cada niño puede expresar su personalidad de forma única.

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