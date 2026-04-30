Test viral: El taco que eres según tu mes de nacimiento (te sorprenderá el resultado)

Además de los astros y los signos zodiacales, si alguna vez te habías preguntado si tu mes de nacimiento podría definir el tipo que tipo de taco eres, ahora te contamos. Los Test virales en ocasiones suelen revelar más de lo que se espera sobre la personalidad y en ocasiones de la vida de las personas, y qué mejor que ahora con el alimento emblemático de México: los tacos.

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¿Qué taco nacional eres según tu mes de nacimiento?

Enero: Tacos de tripa

Si naciste en enero los tacos de tripa te definen y describen como una persona que sabe que todo proceso conlleva un esfuerzo, no eres para todos pero quien sabe acercarse a ti jamás te suelta. Quizá eres una persona complicada pero cuando está en su punto eres todo amor y sabor.

Taco de tripa|Pexels

Febrero: Tacos campechanos

Para los nacidos en febrero la dualidad los ayuda a sobresalir, explosión de pasiones que saben compaginarse en todo momento con combinaciones inesperadas que impactan. Tu presencia te define y da seguridad.

Taco campechano|Pexels

Marzo: Tacos de canasta

De corazón sensible y apasionado, los nacidos en febrero se cobijan como tacos de canasta. Si naciste en este mes son aquel amigo inseparable que siempre está presente y ayuda sanar el corazón cuando las malas rachas se hacen presentes.

tacos de canasta|Pexels

Abril: Tacos de pastor

De personalidad impulsiva y dominante eres el favorito de muchos y el talón de algunos otros no existe dualidad, o te aman o te odian. A pesar de que en ocasiones eres confiables tu sabor te hace estar siempre en el meollo de todos los asuntos.

Tacos de pastor|Pexels

Mayo: Tacos de suadero

Los nacidos en este mes son confiables y aunque no se arriesgan a explorar nuevos sabores, saben que la vida se disfruta en cada mordida pues saben en donde se encuentran los placeres de la vida, como un buen taco de suadero.

Taco de suadero|Pexels

Junio: Tacos de bistec con queso

Si naciste en junio la curiosidad te define, pues aunque no te encuentres en todo lados en donde estas sabes sobresalir, sabes caerle bien a todos y siempre cuentas con un plan que transforma cualquier ocasión en algo especial.

Tacos de bistec con queso|Pexels

Julio: Taco placero

De corazón hogareño y con alma de compañero, los nacidos en Julio saben cuidar de los suyos con ese sabor casero que emula los fines de semana en el jardín de la abuela. De placeres sencillos, tu presencia le agrada a todos y siempre eres bienvenido.

Taco de suadero|Pexels

Agosto: Tacos de Sirlon

Nacidos para destacar, no accesible en todos lados, pero tu presencia aporta aura la mesa, con alma brillantina, un poco dramático pero lleno de sabor. Los narcos en agosto son como un buen taco de sirlon, se presentan con su corona para cambiar el ambiente de cualquier lugar.

Tacos de Sirlon|Pexels

Septiembre: Taco de cabeza

El orden es tu mandamiento más grande, fanático de la organización analítica pero bueno para los paneles de domingo para la mañana, siempre estas para calmar el ambiente de los momentos caóticos y acompañar esas madrugadas que marcan experiencias de vida.

Tacos de cabeza|Cocina.com

Octubre: Taco de longaniza

En donde te presentes eres el alma de las combinaciones, buscas que todos a tu alrededor convivan de manera perfecta y aunque en ocasiones no provocas uno que otro desaire, siempre eres bienvenido para ambientar el ambiente, convergen de manera perfecta con los nacidos en cualquier mes.

Taco de longaniza|cocina delirante.com

Noviembre: Taco de Barbacoa

Tu mejor aliado es la calidad, sabes estar al punto y cuando te conocen logras impactar con tu sabor y consistencia, nadie nunca te dijo que no un domingo por la mañana y eso te hace ser la compañía perfecta para toda ocasión.

Taco de barbacoa|Pexels

Diciembre: Taco de cecina

De alma aventura, pero con presencia fuerte, no eres para todos, algunos consideran tu esencia fuerte de digerir, pero quienes te conocen a fondo saben que nunca los vas a defraudar. Tu esencia es la honestidad y la sencillez que es perfecta para acompañar en todo momento.