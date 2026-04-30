Si tienes a una pequeña guerrera en casa esta idea para el Día del Niño te encantará: ¡Sorpréndela con un postre inspirado en su película favorita! Ya sea que hagas una fiesta temática o simplemente quieran compartir un aperitivo de manera simbólica, a continuación te compartimos tres postres inspirados en K-pop Demon Hunters que seguro fascinarán a los más pequeños del hogar, especialmente en su día. Además, son fáciles y sencillos de hacer.

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3 postres sencillos inspirados en Kpop Demon Hunters para celebrar el Día del Niño 2026

1. Macarrones

Los macarrones son una de las opciones más sencillas y sabrosas para sorprender este Día del Niño. Acude a tu repostería más cercana y compra los que más te gusten. Aunque, si quieres que estén relacionados con las Guerreras Kpop, te recomendamos unos rosas o morados, por ejemplo, de frambuesa o mora.

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2. Gelatina

Un postre práctico y sencillo que puedes hacer en casa. Al igual que los macarrones, te recomendamos que tengan colores alusivos a las Guerreras Kpop. ¿Qué tal una gelatina de uva o de fresa? ¡Quedan perfectas para la ocasión!

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3. Pastel

Si no te quieres complicar tanto, un pastel es la opción ideal. Ya sea que lo prepares tú mismo o lo compres en tu tienda de preferencia. Para que se vea más aesthetic te recomendamos porcionarlo en vasos transparentes. Como tip extra, compa un betún de alguno de los colores de las Guerreras Kpop y decora entre capas. También puedes usar fruta. ¡Echa a volar tu imaginación! Aquí te dejamos un par de ejemplos:

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Sea cual sea el postre que elijas, recuerda tener presente el color rosa o morado, incluso, el azul, pues estos tres tonos representan a nuestras queridas guerreras: Rumi, Zoey y Mira. Ya sea que te vayas por un color en especifico o decidas combinar sabores y tonos, estamos seguros que estos postres encantarán a los más pequeños - y no tan pequeños - del hogar.