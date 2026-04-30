¿Nodal, sin nombre y ahora sin empresa familiar?: La drástica decisión de su padre

Christian Nodal y su familia continúan en medio de la polémica y recientemente se ha difundido nueva información en las redes sociales que, aunque no ha sido confirmada por el artista, sí ha dado mucho de qué hablar.

Y es que se reporta que Jaime González, padre del cantante, habría cambiado la empresa familiar a nombre de su esposa Cristina Nodal, lo que implicaría varias cosas para el artista y sus bienes.

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¿Nodal, sin nombre y ahora sin empresa familiar?

La información del supuesto cambio de nombre de la empresa familiar del sonorense fue compartida por la cuenta de Instagram @chamonic3, que suele compartir noticias del mundo del espectáculo.

En una publicación se dice que "la empresa cambiará de nombre y de dueña". Aunque el mensaje asegura que el ajuste se realizará en los próximos días, pero no se especifican los detalles legales del movimiento.

Esta noticia ha despertado interés entre los internautas, ya que el entorno familiar de Christian Nodal ha sido clave importante en su carrera y en su desarrollo profesional, por lo que cualquier movimiento suele llamar la atención.

Además, se especula que una de las razones por las que pudo haberse dado este cambio, en caso de que sea real, es la protección del patrimonio del joven cantante de regional mexicano.

Hasta el momento, la familia de Christian Nodal no ha compartido ninguna postura al respecto, por lo que se espera que en los próximos días se confirme el cambio o bien, todo quede como una teoría de las redes sociales.

Christian Nodal en medio de la polémica

A través de varios videos de redes sociales, se asegura que Christian Nodal estaría enfrentando problemas para llenar sus presentaciones, ya que recientemente tuvo un concierto en Querétaro, en el que no iniciaba el show porque "estaba vacío" el recinto.

Internautas recordaron cuando en 2025, el intérprete del regional mexicano aseguró que "el talento no se cancela", y apuntaron hacia la ironía de que actualmente el artista supuestamente ha visto una disminución en su número de fans.