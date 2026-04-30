Familia de Carolina Flores rompe el silencio: “La mataron para robarle su herencia”

Los tíos de Carolina Flores, la exreina de belleza asesinada por su suegra hace un par de semanas, rompieron el silencio y revelaron nueva información sobre el ataque en contra de su sobrina.

Además, aseguraron que el bebé no estaría seguro con Alejandro, viudo de la víctima e hijo de Erika "N", la mujer señalada como la principal responsable del crimen.

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Tíos de Carolina Flores aseguran que la mataron por herencia millonaria

A través de una entrevista para un canal de YouTube, los tíos de Carolina Flores, identificados como Cinthia y Javier, contaron que la modelo habría recibido una millonaria indemnización tras la muerte de su padre, el señor Jorge Flores.

Debido a las circunstancias en las que falleció el hombre, la exreina de belleza presuntamente habría recibido una suma de dos millones de dólares, cifra que cobró en compañía de su suegra Erika "N".

Tíos de Carolina Flores aseguran que su suegra asesinó a la modelo por dinero|Redes sociales

El tío de Carolina explicó que pese a los rumores de que su sobrina era una "mantenida", las cosas eran totalmente al revés, ya que ella contaba con suficiente patrimonio.

Además, la familia de la víctima sugirió que Alejandro, hijo de Erika y viudo de Flores, presuntamente sería cómplice del asesinato de su esposa, teniendo un interés económico detrás.

Critican a esposo de Carolina Flores y lo acusan de ser cómplice

En medio de sus declaraciones, el tío de la exreina de belleza recordó que Alejandro no reaccionó de la manera esperada en el video del asesinato que fue difundido en redes sociales.

"Esa no fue una reacción de alguien que te ama, de alguien normal... reaccionó como si la mamá hubiera tirado un plato", acusó.

La modelo Carolina Flores fue asesinada el pasado 15 de abril en Polanco|TikTok

Asimismo, asegró que todo el crimen habría sido planeado por madre e hijo, con las intenciones de cobrar la suma de la que Carolina era heredera.

Aunque las autoridades continúan con las investigaciones y hasta el momento no ha revelado nueva información, muchos usuarios cuestionan la reacción del viudo de la modelo, quien también esperó un día completo para denunciar lo ocurrido ante las autoridades.

