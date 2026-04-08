Resurgen polémicas “bromas pesadas” de Juan de Dios Pantoja contra Kimberly Loaiza en medio de explosivas acusaciones de manipulación

La polémica que envuelve a la famosa pareja de influencers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se suma a un nuevo capítulo en medio de señalamientos por presunta manipulación y control por lo que internautas han revivido antiguas bromas que él le hacia a ella y las cuales califican de agresiones, tanto físicas como emocionales y nada "graciosas".

Esta controversia surge luego de las recientes declaraciones de Steff Loaiza hermana de la influencer, quien aparentemente ha señalado a Pantoja de alejarla se du familia a base de mentiras y manipulaciones.

¿Cuáles han sido las bromas pesadas que hizo Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza y han sido calificadas como agresiones?

Entre las bromas que más destacan en las redes sociales es cuando el influencer se encontraba a lado de Loaiza cerca de una alberca y mientras ella despedía el video, el creador de contenido decidió lanzar una patada para aventarla al agua, esto, fue calificado por los seguidores como una agresión más que una broma.

A este episodio se le suma cuando en varias ocasiones ha simulado serle infiel a su pareja a través de supuestas fans y mujeres misteriosas o expresando públicamente infidelidad, lo cual, según usuarios este tipo de temas ha generando una fuerte reacción emocional e inseguridad en Kim, ya que en todas de ellas siempre terminaba llorando frente a las cámaras.

También ha sido señalado de lanzar comentarios pasivo-agresivos contra Loaiza con respecto a su físico, ya que en varios videos ha indicado que tras el embarazo ha quedado “guanga” o que si no quería perder la firmeza de su abdomen no hubiera tenido a su hija. Asimismo, ha sido capaz de exponer ampliamente a la artista cuando usa faja.

Estas supuestas bromas que en su momento fueron presentadas como contenido de entretenimiento para su canal de Youtube, hoy fans las reinterpretan como dinámicas tóxicas y reiterando que siempre se trató de agresiones.

¿Por qué Juan de Dios Pantoja es señalado de control y manipulación contra Kimberly Loaiza?

Como lo mencionamos anteriormente, la controversia de los tratos de Pantoja hacia Loaiza renació luego de que Steff Loaiza acusara públicamente al generador de contenido de manipular a su hermana y alejarla de su familia. De igual modo, indicó que en su papel de poder ha condicionado y limitado la convivencia de sus hijos con su familia materna.

De igual modo, dejó entrever que Kimberly estaría en una burbuja, sugiriendo un entorno de control donde su comunicación y gastos económicos estarían restringidos.