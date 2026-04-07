Steff Loaiza acusa a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kimberly Loaiza

El tema de los Loaiza y Juan de Dios Pantoja parece no tener final, incluso en medio de una situación donde la madre de las famosas influencers se debate entre la vida y la muerte. En esta ocasión fue Steff Loaiza la que llamó "vividor" a Juan, que desde hace años se maneja (según los comentarios correspondientes) como un hombre manipulador.

¿Por qué Steff Loaiza llamó “vividor” a Juan de Dios Pantoja?

En ciertos grupos de los usuarios de redes que están al tanto de la vida de estas personas, se indica que Juan de Dios ha sido un manipulador desde hace años. Y esto está completamente avalado por Steff Loiaiza y el resto de la familia. Fue la hermana quien salió a declarar en un video de YouTube que el esposo de Kimberly la manipula, todo esto a raíz de unos comentarios del youtuber, alrededor del problema de salud de la mamá de las Loaiza.

Steff no guardó nada y le dijo - con otras palabras - vividor al esposo de su hermana, recordándole que no es un hombre proveedor y que no ha pagado la parte que le correspondería de los gastos de hospital de la mamá de las Loaiza. “Me da mucho coraje que digas que eres un hombre proveedor porque dependes totalmente de tu esposa, la verdad. Dices que aquí estás poniendo la mayor parte, pues yo no veo la mayor”.

Con esto continúan los ataques que siempre han existido ante el youtuber, sobre su aparente forma de comportarse contra la familia de Kimberly. Supuestamente él le niega la comunicación con su familia e incluso no deja que sus hijos convivan con su tía y sus abuelos maternos. Esto en medio de una crisis familiar más que severa.

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly y Steff Loaiza?

Justamente la situación se ha puesto tensa en medio del desgaste de la situación alrededor de la salud de las famosas. Steff le compartió a sus seguidores que su mamá sufrió un infarto y que no ha despertado desde ese momento. “Mi mamá tuvo un infarto, chicos. Falleció 10 minutos… mi mamá no ha despertado desde ese infarto. No sabemos qué va a pasar después de eso, a mi mamá le encantaría verla”. Insinuando así… que Kimberly no se ha aparecido en el hospital.