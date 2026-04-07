Kenia Os dona 1.5 millones de pesos a la emergencia médica que enfrenta la mamá de Kimberly Loaiza en medio de polémica entre su hermana Steff y Juan De Dios Pantoja

Este lunes la polémica entre Steff Loaiza y Juan De Dios Pantoja ha dado un gran giro, pues en menos de 24 horas diversas versiones han salido donde hay entredichos que contradicen la versión de cada uno de estos creadores de contenido que están unidos por lazos familiares y un tema delicado de salud.

Este lunes, Steff, la hermana de Kimberly Loaiza, esposa y madre de los hijos de Juan De Dios arremetió contra el cantante y creador de contenido acusándolo de manipulador y de más acciones que este ha tenido contra su familia, a lo que este salió a desmentir y aclarar ciertos puntos, aunque hace poco Steff compartió un video donde agradece a Kenia Os por haber donado una gran cantidad de dinero a su madre, quien atraviesa una situación de salud complicada.

¿Cuánto dinero donó Kenia Os a la mamá de Kimberly Loaiza?

En el último video de Steff, compartió que mientras veía manera de abrir una cuenta en la plataforma de GoFundMe con el motivo de que tuviera ayuda para solventar los gastos médicos de su mamá, le llamaron del hospital para avisarle que habían recibido un pago de $1.5 millones de pesos por parte del equipo de Kenia Os.

Mientras compartía esta noticia no pudo evitar romper en llanto, donde se le veía bastante conmovida, a lo que dijo:

“Estoy muy agradecida, muchas gracias. La vida y Dios te lo va a recompensar y cualquier cosa pues estoy a tu disposición también, si necesitas algo de mí, lo poco que pueda dar… Muchas gracias, te mando un abrazo y de verdad muchas gracias Kenia”.

¿Qué pasó entre Juan De Dios Pantoja y Steffany Loaiza?

De acuerdo con el video posteado por Steffany donde “se lavaba las manos” dirigido especialmente para Juan De Dios con el que contó con su papá y su abuela esta acusa a Juan De Dios de poner varias “trabas” para ayudar a su suegra (mamá de Kimberly) en su emergencia médica y que incluso la ha manipulado para mantenerla alejada de su familia.

Fue a través de historias de Instagram que este se defendió, aunque habrá que estar más al tanto si llegara a tener otra respuesta, pues Steff se mostró decidida a aún así abrir una cuenta para su mamá de GoFundMe con tal de no recibir nada de Juan De Dios Pantoja.

