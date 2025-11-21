La cábala que llevó a Fátima Bosch a ganar Miss Universo 2025

En un hecho histórico, Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025 en la ceremonia que se llevó a cabo en Tailandia y donde una cábala apareció y se cumplió a favor de la tabasqueña.

Luego de una previa en la que Fátima Bosch se llevó las miradas del mundo por el enfrentamiento que tuvo con Nawat Itsaragrisil, luego de que éste la llamara tonta y le hiciera un desplante frente a todas sus compañeras.

Esa presencia y garra catapultaron a Fátima Bosch a ser una de las favoritas para ganar, lo que finalmente sucedió en un final auténtico de película que quedará para la historia.

¿Cuál es la cábala del vestido rojo en Miss Universo?

Entre los detalles que salen a relucir tras el triunfo de la originaria del sur del país es el vestido rojo que usó en la gala, ya que cada vez que una participante mexicana lo usa obtiene la banda y corona de ganadora.

Pasó en la década de los 90s con Lupita Jones, en 2010 con Ximena Navarrete, en 2021 lo propio con Andrea Meza y finalmente con Fátima Bosch.

El reinado de Bosch inicia y promete ser de grandes alegrías y logros por lo que representó desde la previa del concurso gracias a su valentía y entereza como mujer.