Cable eléctrico cae sobre Ninel Conde durante Carnaval de Mérida : ¿Cuál es su estado de salud hoy domingo 22 de febrero?

Momentos de terror vivió la actriz Ninel Conde durante el Carnaval de Mérida, Yucatán, luego de que atravesara varios percances, desde problemas con su vestuario hasta el impacto de un cable eléctrico sobre ella cuando desfilaba en un carro alegórico mientras realizaba su recorrido en la festividad.

A través de redes sociales la misma cantante dio a conocer que mientras se encontraba bailando arriba del carro uno de sus zapatos le hizo una mala jugada al romperse la correa que lo amarraba a su pie, en las imágenes se logra ver como mientras lucia un espectacular atuendo en color morado con plumas, brillos y unos zapatos color plateado fue sorprendida durante unos segundos al atravesar por este incomodo momento, sin embargo, su equipo de trabajo actuó inmediatamente para continuar con el show, momentos después este percance fue tomado con humor por la propia Ninel.

¿Qué le pasó a Ninel Conde durante el Carnaval de Mérida?

Durante la participación de Ninel Conde en el Carnaval de Mérida se registró un momento bochornoso cuando un cable eléctrico cayó sobre la cabeza provocándole una descarga, aunque todo ocurrió en cuestión de segundos y sin pasar a mayores la "bombón asesino" reaccionó a este accidente a través de sus redes mencionando con humor que "quedó electrificada".

¿Cuál es el estado de Salud de Ninel Conde tras sufrir una descarga con un cable de luz en Mérida hoy 22 de febrero 2026?

Aunque fue una semana complicada para Conde debido a los problemas que atravesó durante el carnaval, la intérprete de "Todo conmigo" se encuentra estable luego de sufrir una descarga eléctrica que no afectó su salud lo cual provocó que retomara su vida normal y su trabajo arriba de los escenarios, pues este fin de semana regresó a la obra de teatro "El tenorio cómico" para interpretar nuevamente a Doña Inés. Ante el avance que ha tenido la actriz, el público y sus fans le han reconocido su valor y profesionalismo, ya que nunca canceló su participación en el recorrido del carnaval y continúa respondiendo a sus compromisos de trabajo.