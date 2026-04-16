El atrevido vestido con transparencias que Cazzu llevó en la premier de su debut como actriz. ¡Se hizo a mano!

Con cada outfit que lleva en público, Cazzu fascina a sus fans en redes sociales, y la premier de su debut como actriz no fue la excepción. Al caminar por la alfombra roja para presentar su película, "Risa y la cabina del viento", la intérprete argentina llevó con orgullo un vestido de crochet hecho a mano con transparencias.

A cargo del director Juan Cabral, "Risa y la cabina del viento" narra la historia de una niña que desea volver a hablar con su padre fallecido; Cazzu interpreta a la madre de la protagonista.

Diseñador argentino habla del vestido de crochet que Cazzu usó en la premier de su película

|Crédito: Mezcalent

El diseñador Lucas Hortiguera (conocido como Saint Luky o StLuky en redes sociales) es quien ideó el vestido que Cazzu usó en la premier de "Risa y la cabina del viento". Es un emprendedor argentino que radica en Buenos Aires y muestra su trabajo en Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores.

El vestido que usó Cazzu llevó completamente el sello de Saint Luky, pues en crochet; es decir, una técnica de tejido que utiliza un ganchillo y se realiza completamente a mano. En prendas de vestir, usualmente se relaciona con estéticas de playa, clima cálido y estilo bohemio; sin embargo, la cantante le dio la vuelta a esta moda al llevarla en un evento de gala.

Se trataba de un vestido ceñido que resaltaba la silueta de Cazzu; en el modelo predominaba el color gris, pero a los lados, a partir de la cintura, sus flecos tenían un efecto degradado que iba del blanco al negro, pasando por dorado. Por tratarse de crochet, el vestido tenía cierto grado de transparencias.

"El vestido está tejido a crochet con hilo de seda vegetal", afirmó Saint Luky en un reel explicativo. "Lo primero que hice fue la base del vestido, para después hacerle los flecos con lo que en el mundo del crochet se llama una cadenita". Desafortunadamente, el diseñador no pudo mostrar las fases del proceso porque las imágenes estaban en un celular que le robaron.