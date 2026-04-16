Asesinan a cantante de regional mexicano a balazos: ¿Quién era Juan García?

El entorno musical vuelve a sacudirse por un acto violento en contra de un cantante, que estaba activo dentro del subgénero de los corridos. Su nombre es Juan García Núñez y fue asesinado a tiros en Nuevo León. Se indica que era alguien relacionado con el tema de las menciones a grupos delictivos e incluso las autoridades tienen antecedentes penales del joven de 26 años. Esto es todo lo que se sabe de esta tragedia.

¡La defienden! Los Aguilar alzan la voz por Ángela tras la polémica del nuevo video de Nodal y la modelo

¿Quién era Juan García, intérprete de corrido tumbados?

El entorno musical en México vive uno de los momentos más particulares de su historia, pues es común encontrar historias como la de Juan García. El joven fue muerto en el norte del país gracias a varios impactos de bala. Las autoridades se movilizaron de inmediato, esto al ser atacado frente a un policía vial, que presenció la escena el pasado lunes 13 de abril.

Juanito Garcia, conocido así artísticamente, era oriundo de Culiacán y se dedicaba a la música donde el corrido alterado era el contenido que generaba. Según algunos registros, acaparaba a 10, 879 oyentes mensuales y contaba con más de 1000 seguidores en plataformas como Spotify. Su música se encuentra en YouTube con el nombre ya indicado y se confirmó que tiene antecedentes penales.

El Secretario de Seguridad de San Pedro (municipio del estado donde ocurrió el atentado) indicó que en 2018 fue detenido por participar de robos violentos y portando armas en algunas tiendas de las colonias Hidalgo y La Campiña. Dichas acciones se realizaron con máscaras de payasos y en ese momento era menor de edad.

@elnorte Después de ser infraccionado por un agente de la Policía Vial, un hombre fue ejecutado a bordo de su camioneta blindada, en San Pedro. Presuntamente, sujetos armados en un vehículo se emparejaron a la camioneta Jeep, blanca, que tenía el vidrio abajo, y le dispararon a corta distancia. El hecho ocurrió justo frente a la patrulla de la corporación municipal que estaba estacionada detrás del vehículo. #EntérateEnElNorte #ejecución #violencia #SanPedro ♬ sonido original - EL NORTE

¿Cómo ocurrió el asesinato de Juan García?

Como ya se indicó, el asesinato se concretó el pasado lunes 13 de abril, cuando un sujeto se acercó a su camioneta blanca para dispararle en tres oportunidades. El reporte indica que fue planeado y se llevó a cabo el protocolo donde cerraron la zona y lugar donde los familiares también arribaron. Se indica (según el INE de Juan García) que llevaba seis meses residiendo en Nuevo León.

Algunos medios reportaron de inmediato que su música pertenece al estilo y lírica de los corridos tumbados y que hay menciones de jóvenes que están al servicio de Los Ántrax del Cártel de Sinaloa. Por el momento no hay detenidos y las investigaciones siguen en curso.