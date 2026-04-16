Cuál es el perfume que huele a bebé y deja un olor delicioso a cualquier edad

En el mercado hay un perfume que huele a bebé y deja un olor delicioso a cualquier edad, pues es considerado como uno de los mejores que tienen esas notas del polvo que les untan a los más pequeños. Lo mejor de todo es que se puede utilizar todos los días o en salidas casuales. ¿Cómo oler rico todo el día? Consejos para que tu perfume dure más tiempo.

Demeter Baby Powder Cologne es el perfume que más huele a bebé, debido a que se asimila al talco de una gran marca reconocida a nivel mundial. Pese a ello, su intensidad es baja, por lo que su duración es muy corta, aunque es una buena opción para la temporada de calor, ya que no empalaga. Conoce las otras opciones de perfumes que son perfectos para mujeres mexicanas.

Demeter Baby Powder Cologne es el perfume que huele a bebé, debido a que se asimila al talco de una gran marca.

De acuerdo con el portal web de la marca, Demeter Baby Powder Cologne es un perfume muy limpio y fresco, tal como lo es el talco para bebé. No obstante, se llegan a percibir notas de almizcle, flores y toques dulces, la combinación perfecta para tener una fragancia refrescante en estos días tan calurosos.

Historia del perfume que huele a bebé y sus diferentes presentaciones

La marca de perfumes también tiene una colección de talcos para bebés, los cuales surgieron en los años 80 en Italia, ya que en ese tiempo este tipo de producto se mezclaba con emplastos para reducir la irritación de los recién nacidos. Fue así que nacieron ambos productos que hoy destacan en el mercado.

La presentación más común del perfume que huele a bebé es la de 30 ml, la cual se puede adquirir en supermercados o páginas web desde los 500 hasta los 900 pesos. No obstante, hay diferentes presentaciones para todos los gustos:

