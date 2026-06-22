Camila Sodi es sometida a delicada cirugía; este es su estado de salud hoy lunes 22 de junio
La actriz sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que ser internada por lo que aseguró que ahora su prioridad es sanar.
A través de redes sociales la actriz mexicana Camila Sodi sorprendió a sus seguidores al informar que fue sometida a una histerectomía. Asimismo, compartió una serie de fotografías desde el cuarto del hospital, en las imágenes indicó que todo salió bien y se mantendrá sanando.
Sodi quien apenas celebró el pasado 14 de mayo sus 40 años, agradeció las muestras de apoyo y cariño del público: "leí sus historias y me dieron valor para enfrentar este momento". La artista también se tomó el tiempo para agradecerle a los médicos y enfermeras, quienes la cuidaban y bañaban. De igual modo, no descartó agradecer el apoyo de su familia y expresarles el amor que les tiene: “Gracias mis amores por siempre estar y por cuidarme”.
¿Cuál es el estado de salud de Camila Sodi?
De acuerdo con lo compartido por la propia actriz, Camila Sodi se encuentra estable y enfocada en su recuperación tras la intervención quirúrgica. Como lo mencionamos anteriormente, a través de diversas publicaciones expresó que está atravesando un periodo de sanación tanto física como emocional y agradeció las muestras de cariño.
Ante estas palabras deja ver que se encuentra estable y recuperándose favorablemente. Hasta el momento, la artista no ha dado a conocer más detalles sobre cuál fue el padecimiento específico que hizo necesaria la histerectomía. Sin embargo, dejó claro que la operación fue realizada con éxito.
¿Qué es una histerectomía?
La histerectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa el útero, dependiendo del diagnóstico, partes como el cuello uterino, trompas de Falopio y ovarios pueden ser retirados.
De acuerdo con especialistas, esta cirugía suele indicarse para tratar enfermedades como; miomas uterinos de gran tamaño, endometriosis severa, sangrados uterinos , prolapso uterino o incluso algún tipo de cáncer ginecológico o lesiones precancerosas.
Asimismo, se ha señalado que tras atravesar por este proceso, la mujer deja de menstruar y ya no puede quedar embarazada. El tiempo de recuperación varía según el tipo de procedimiento realizado y las condiciones de cada paciente.
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