Camila Sodi es sometida a delicada cirugía; este es su estado de salud hoy lunes 22 de junio

A través de redes sociales la actriz mexicana Camila Sodi sorprendió a sus seguidores al informar que fue sometida a una histerectomía. Asimismo, compartió una serie de fotografías desde el cuarto del hospital, en las imágenes indicó que todo salió bien y se mantendrá sanando.

Sodi quien apenas celebró el pasado 14 de mayo sus 40 años, agradeció las muestras de apoyo y cariño del público: "leí sus historias y me dieron valor para enfrentar este momento". La artista también se tomó el tiempo para agradecerle a los médicos y enfermeras, quienes la cuidaban y bañaban. De igual modo, no descartó agradecer el apoyo de su familia y expresarles el amor que les tiene: “Gracias mis amores por siempre estar y por cuidarme”.

¿Cuál es el estado de salud de Camila Sodi?

De acuerdo con lo compartido por la propia actriz, Camila Sodi se encuentra estable y enfocada en su recuperación tras la intervención quirúrgica. Como lo mencionamos anteriormente, a través de diversas publicaciones expresó que está atravesando un periodo de sanación tanto física como emocional y agradeció las muestras de cariño.

Ante estas palabras deja ver que se encuentra estable y recuperándose favorablemente. Hasta el momento, la artista no ha dado a conocer más detalles sobre cuál fue el padecimiento específico que hizo necesaria la histerectomía. Sin embargo, dejó claro que la operación fue realizada con éxito.

|Captura de pantalla Instagram camilasodi_

¿Qué es una histerectomía?

La histerectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa el útero, dependiendo del diagnóstico, partes como el cuello uterino, trompas de Falopio y ovarios pueden ser retirados.

De acuerdo con especialistas, esta cirugía suele indicarse para tratar enfermedades como; miomas uterinos de gran tamaño, endometriosis severa, sangrados uterinos , prolapso uterino o incluso algún tipo de cáncer ginecológico o lesiones precancerosas.

Asimismo, se ha señalado que tras atravesar por este proceso, la mujer deja de menstruar y ya no puede quedar embarazada. El tiempo de recuperación varía según el tipo de procedimiento realizado y las condiciones de cada paciente.