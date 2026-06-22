Mary Ainsworth, psicóloga estadounidense: “Una madre sensible es capaz de ver las cosas desde el punto de vista de su hijo”

La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y sus procesos mentales. Esta es una de las definiciones más difundidas sobre esta disciplina que es considerada como muy importante ya que nos ayuda a comprender cómo funciona nuestra mente y cómo se relaciona con nuestro comportamiento, de acuerdo a la destacada psicóloga Maribel Muñoz Ramos.

Esta profesional remarca que la psicología nos ayuda a comprender cómo se forma nuestra personalidad, cómo se desarrollan nuestras emociones y cómo aprendemos. Por otro lado, explica que nos ayuda a comprender cómo se relacionan nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos.

El legado de Mary Ainsworth

Así como lo hizo la profesional mencionada, a lo largo de la historia son diferentes expertos los que han aportado su grano de arena para darle a la psicología la estructura que conocemos en la actualidad. Entre quienes han dejado un gran legado se puede nombrar el caso de Mary Ainsworth, una psicóloga estadounidense crucial para la psicología del desarrollo.

Su gran legado fue transformar la comprensión que se tenía del desarrollo infantil al demostrar científicamente que el vínculo inicial entre un bebé y su cuidador forma su salud emocional para toda la vida. Su experimento “Situación Extraña” le permitió observar cómo los niños reaccionaban a la separación y al reencuentro con sus madres y así identificó tres patrones fundamentales: el apego seguro, el inseguro-evitativo y el inseguro-ambivalente.

Mary Ainsworth y una frase sobre la sensibilidad materna

El legado de Mary Ainsworth se encuentra entre los temas de estudio de los futuros profesionales de la psicología y muchas de sus frases son oro puro dentro de esta disciplina. “Una madre sensible es capaz de ver las cosas desde el punto de vista de su hijo” es una de las premisas más destacadas de la psicóloga estadounidense ya que no hacía referencia a una "sensibilidad" meramente romántica o pasiva, sino a una capacidad profundamente activa y perceptiva que ella denominó sensibilidad materna.

Para Mary Ainsworth, esta cualidad es el cimiento de lo que hoy conocemos como un apego seguro y en la actualidad esta frase se aplica a través de la crianza respetuosa, validando las emociones de los hijos en lugar de minimizarlas o usar pantallas para distraerlos.