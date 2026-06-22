Quién es Nora, la nueva participante de MasterChef 24/7 que podría cambiarlo todo en la competencia

La cocina más famosa de México abrió sus puertas para recibir a dos nuevos integrantes, quienes llegan a MasterChef 24/7 dispuestos a demostrar sus habilidades culinarias. Una de ellas es Nora, una cocinera tradicional chinampera que dedica su vida a la gastronomía mexicana y que a pesar de que apenas lleva unas horas en la competencia, ya está poniendo en jaque a los participantes que tratan de descifrar qué tan fuerte es su nueva rival.

Tiene 55 años y es originaria de Xochimilco, específicamente de un pueblo originario en el que las recetas y los sabores son parte de la vida cotidiana. Gran parte de sus conocimientos son herencia de sus ancestras, pues es hija y nieta de mujeres que le transmitieron la pasión por la cocina desde que era pequeña.

La importante misión que tiene Nora en MasterChef 24/7

Entre las pasiones principales de Nora, la nueva participante de MasterChef 24/7, está el poder preservar y honrar las tradiciones de sus raíces, por lo que está enfocada en resguardar las chinampas que todavía sobreviven en Xochimilco y que son un sistema agrícola construido sobre el agua con el propósito de cultivar plantas, verduras y hortalizas para el consumo local, según la definición de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además, tiene el sueño de algún día poder abrir su propio restaurante, pero no solo para que sea un espacio donde se sirva comida, sino que se convierta en un lugar repleto de recuerdos, tradiciones y muchos recuerdos. En cuanto a su vida personal, está casada y tiene 4 hijos.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 el domingo 21 de julio?

Luego de una intensa jornada entre retos por equipos e individuales, Pablo se convirtió en el sexto eliminado de MasterChef 24/7, pues su platillo final no pudo demostrar que tenía el nivel necesario para seguir avanzando en la competencia. También, los cocineros le dijeron adiós a María, quien renunció a la cocina más famosa de México por las complicaciones de salud que presentó en los últimos días.