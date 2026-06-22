4 ideas de juegos y dinámicas inspiradas en Bluey para que tus hijos se vistan y desayunen rápido por las mañanas sin tener que gritar

En algunas familias, las mañanas suelen ser uno de los momentos más caóticos y tensos. Se hace tarde, los niños no quieren desayunar, no encuentran su uniforme, se te hace tarde para ir a trabajar y los gritos suelen aparecer. Por suerte, los padres tienen a la mano herramientas que los niños disfrutan y que hacen referencia a uno de los programas más queridos del momento: Bluey. Es por eso que traemos para ti una serie de ideas inspiradas en juegos creativos como en Bluey para motivar a tus hijos y así ayudarte a lograr que las mañanas sean más tranquilas, dinámicas y fluidas.

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4 ideas de juegos inspirados en Bluey que son ideales para ayudar a los niños a comprender que las mañanas pueden ser divertidas

Estas son cuatro ideas de juegos inspiradas en Bluey que te ayudarán a que tus niños desayunen rápido y salgan temprano a la escuela:

1. La misión secreta de Bluey y Bingo

Convierte la rutina matutina en una misión de espías. Una gran idea y bastante sencilla es jugar cada mañana a que son una familia de espías que deben cumplir una misión ultrasecreta. Pon un reloj en cuenta regresiva, y que ese sea el tiempo que tienen para salir y lograr la misión. Al enfocarse en el reto y el reloj, los niños jugarán sin sentirse obligados, tratando de terminar antes que el reloj cada mañana.

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2. El desayuno de los superhéroes

A los personajes de Bluey les encanta imaginar cosas diferentes cada día. Con eso en mente, pide a tus hijos que elijan un personaje o superhéroe y explícales que necesitan “cargar energía” para cumplir su misión. La idea es que cada que terminen de desayunar, vestirse, peinarse, sus personajes adquieran un nuevo superpoder. Puedes apoyarte haciendo una cartulina donde con fieltro pegas cada poder los cuales van sacando de una bolsita aleatoreamente cada que terminen algo.

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3. La carrera de los animales

Cada miembro de la familia elige un animal, como pingüino o mono. Después deberán realizar toda la rutina matutina como si fueran ese animal mientras imitan sus sonidos en lugar de hablar. El primero en terminar correctamente toda la rutina sin salirse del papel gana.

|Panadería

4. El juego del narrador deportivo

Otra gran idea es distraerlos al narrar sus acciones como si fueran estrellas deportivas en medio de un campeonato. Esto los inspirará a hacer más rápido las cosas y concentrarse en lo que dices y cómo lo dices y no en si les gusta o no hacer una u otra cosa.