‘Los Inquietos del Norte': ¿Quién es el famoso grupo que sufrió un INCENDIO en medio de la carretera?

'Los Inquietos del Norte' son una de las agrupaciones más reconocidas en el regional mexicano. El grupo se formó en 1995 y está conformado por los hermanos José, Felipe y Rosalio Meza, quiénes son originarios de Guadalajara, y su amigo Jorge Torres. Algunos de sus temas más populares son: Mi Amigo el de Arriba", "Caiga Quien Caiga", "Me Estoy Enamorando", "Las Puertas del Infierno", "Me Jugaré Este Albur" y "Un Buen Borracheron” y "Alma en Pena", cuentan con colaboraciones ya que han trabajado con otros artistas como Gerardo Díaz y Su Gerarquía, Legado 7, y Banda Renovación.

¿Qué incidente tuvieron 'Los Inquietos del Norte'?

El pasado 22 de mayo comenzaron a viralizarse en redes sociales videos en los que se observaba cómo las llamas del fuego incendiaban el camión en el que viajaban "Los Inquietos del Norte", este hecho preocupó a muchas personas así como a los fans de los integrantes del grupo. Sin embargo, a través de redes sociales los artistas informaron sobre su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de 'Los Inquietos del Norte' luego de que su camión se incendiara?

A través de su cuenta de instagram, integrantes de la agrupación 'Los Inquietos del Norte' compartieron que se encuentran bien luego del aparatoso incidente. “Gracias a Dios, a ninguno de nosostros, ni al personal de “Los Inquietos” ni a nadie, fue solamente el autobús que se quemó, pero gracias a Dios todos estamos bien”. La agrupación mencionó que los hechos ocurrieron sobre la carretera cuando se dirigían a Salt Lake City, en Estados Unidos. “Gracias a Diosito Padre, bendito sea Dios Padre” fueron algunas de las palabras de los artistas, mismos que aseguraron que luego de lo sucedido no cancelarán ninguno de los shows que tienen este sábado 23 de mayo en Salt Lake City y el próximo domingo 24 en Molalla en Oregón. Los cantantes agradecieron a cada uno de sus fans la preocupación y los mensajes enviados ya que afortunadamente el incendio solo dejó daños materiales.

El video en instagram con las declaraciones de los artistas cuenta con más de 5 mil me gusta y comentarios de sus fans enviando mensajes de apoyo luego del incendio, algunos de los más destacados son algunos como “Que Dios los bendiga siempre, que bueno que están bien”, “Ánimo compitas”, “Que Dios los proteja”, entre otros.