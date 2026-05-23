Christian Nodal revela la IMPACTANTE verdad detrás de su canción “Botella Tras Botella”

El pasado viernes 22 de mayo a través del canal de YouTube “Quinientos55”, el creador de contenido especializado en música, Diego Madrigal, compartió una entrevista con Christian Nodal en la que el cantante hizó una revelación sobre una de las canciones más exitosas de su carrera “Botella Tras Botella”, la cuál es en colaboración con el rapero mexicano Gera MX.

¿Cuál es la verdad detrás de la canción “Botella Tras Botella” de Christian Nodal?

Recientemente Christian Nodal reveló que el tema “Botella Tras Botella” estuvo a punto de no salir. De acuerdo con el cantante, nunca se sintió seguro de lanzar dicho tema pues incluso su amigo y colega Gera MX le insistía por lanzar la canción “Gera tenía un montón de tiempo diciéndome: ‘Hay que sacar esa canción, esa canción’. Y yo le decía: ‘Espérate, es que no sé, no estoy seguro’. Y, hermano, cuando salió la canción ya estaba megaviral” fue parte de la declaración del cantante de regional mexicano.

De acuerdo con el artista la canción se viralizó luego de que, durante una transmisión que hacía en la plataforma de Twitch jugando “League of Legends” el cantante pusiera la maqueta de la canción, misma que sin duda marcó uno de los fenómenos más grandes de su carrera. De acuerdo con el cantante el éxito del tema no fue planeado y llegó de forma completamente natural, “Al final del día todos estábamos fluyendo. Nadie sabía qué estaba pasando, nada estaba planeado y así surgió”, fueron sus palabras.

En la misma entrevista el intérprete de “Adiós Amor”, “De Los Besos Que Te Di”, entre otros temas mencionó lo importante que fue para él estar rodeado de amigos y un círculo cercano fuerte para llevar a cabo sus proyectos artísticos.

¿Christian Nodal cambiará su nombre artístico?

El pasado 22 de abril de 2026 el cantante Christian Nodal registro una nueva marca llamada “El Forajido”, esto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta nueva marca busca ofrecer ofrece servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales, mismos con los que cuenta el padre del artista, Jaime González, quién es dueño de la marca “Christian Nodal”, la cual controla a través de la empresa JG Music.