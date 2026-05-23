5 opciones para reemplazar el clásico alhajero por soluciones prácticas y aesthetic

Sin duda alguna las joyas son un accesorio que muchas mujeres utilizan para darle un plus a sus looks ya que elevan cualquier outfit. Sin embargo, mantener anillos, pulseras, collares y demás es muy importante para que no se dañen con el paso del tiempo, es por eso que en esta ocasión te presentamos ideas increíbles para guardar tus accesorios.

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Opciones para reemplazar el clásico alhajero por otros más hermosos y aesthetic

El lugar en el que guardas tus accesorios es muy importante ya que no solo es el espacio en dónde se protegerán tus joyas sino que tener uno lindo hará que te inspires al momento de elegir los que usarás.

Alhajero cuadrado portátil

Esta idea consiste en guardar los accesorios en un alhajero pequeño, que sea en forma de cuadrado. Esto hará que lo puedas trasladar a cualquier lado. Muchos de los que se encuentran en el mercado tienen diversos compartimentos para que coloques los anillos, collares y pulseras en espacios especiales. Puedes elegir un tono blanco, gris o nude para que luzca muy elegante.

Alhajero rectangular portátil

Este, a diferencia del anterior, como su nombre lo dice consiste en una forma rectangular del alhajero, sin embargo el tamaño puede ser más grande, lo que hará que quepan más accesorios. Elige uno con diversas separaciones para colocar anillos, charms de pulceras, aretes y collares. Es muy importante que cada compartimento tenga accesorios distintos para evitar que se enreden o dañen. Elige un tono claro para que luzca muy aesthetic.

Alhajero personalizado

Esta idea consiste en personalizar tu alhajero con un vinil textil del diseño que prefieras, puede ser tu nombre o alguna figura. Es importante que elijas un color que haga contraste para que resalte y no se pierda. Incluso puedes agregar pedrería para agregar más brillo.

Alhajero gris con vidrio transparente

Esta es una de las ideas más aesthetic y consiste en un alhajero en tono gris, pero la parte superior debe estar cubierta por un vidrio transparente, esto hará que las joyas se vean, lo que al mismo tiempo funciona como decoración para tu tocador. Procura que este tenga varios cajones para poner la mayor cantidad de joyas.

Alhajero plateado con espejo

Esta idea consiste en un alhajero plateado que incluya espejo. Esto hará que te puedas ver en él al momento de portar las joyas y así elegir mejor qué usarás. Elige el tamaño que más prefieras aunque debes procurar que tenga suficientes compartimentos.

¿Cómo cuidar joyas de plata?

Es importante que las joyas se guarden en un lugar seco. Por otro lado, debes evitar que los accesorios tengan contacto directo con perfumes o cloro. No las expongas al sol de forma directa por mucho tiempo. Puedes limpiarlas con un paño de microfibra o bien, con un cepillo de cerdas suaves, agua tibia y jabón neutro.