Cancelan a Turbulence por esta razón

Desde hace tiempo que el mundo del drag en México ha tenido movimientos que han despertado sorpresa en sus adeptos. Uno de ellos tiene que ver con la separación laboral de Gretelle del denominado “multiverso” de Turbulence Drag Queen que se produjo en septiembre pasado. Sin embargo, lo que parecía un ajuste creativo se ha convertido en un verdadero escándalo.

Juanpa Zurita e Isidora Vives presentan su nueva película, "¿Quieres ser mi novia?”, en Ventaneando

Fue la propia Gretelle, quien interpretaba a “Mamá Melanito”, la que rompió el silencio y dejó al descubierto lo que se estima fue una traición por parte de Turbulence. Ahora, todos la señalan por presuntamente haberle quitado el novio a su amiga y es por eso que la apodan como “Paninilence”.

¿Por qué apoda “Paninilence” a Turbulence?

Gretelle fue la encargada de referirse a Turbulence y romper el silencio sobre una situación que, al parecer, le hizo mucho mal. En medio de un podcast, confirmó que su salida del proyecto en septiembre pasado no fue por motivos profesionales y apuntó a una decepción amorosa.

Revelan presunta traición que habría detonado ruptura entre Gretelle (Mama Melanito) y Turbulence Queen.



¿Todo fue por un hombre?



Durante su participación en el podcast “Algo Tóxico”, conducido por Brandon Meza, Gretelle rompió el silencio y habló por primera vez sobre el… pic.twitter.com/OgMitYLNCw — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) February 3, 2026

"Fue una fracturita que a mí me dolió en su momento”, afirmó Gretelle y cerró: “Me decepcioné de esa persona”. “Cuando tú consideras a alguien tu amigo, no lo haces, porque hay un código. Eso no se hace, te sientes traicionada”, remarcó y los seguidores del mundo drag de México se vieron visiblemente impactados por la revelación y en las redes apuntan a Turbulence a quien ya apodan como “Paninilence”.

Turbulence cancelada

Como era de esperarse, la revelación de Gretelle generó un gran revuelo en el mundo drag y son las redes sociales el reflejo de las reacciones. Muchos internautas cancelan a Turbulence y algunos afirman que ha pasado a integrar el "Club de Florinda Meza y Ángela Aguilar".

Al parecer, el código de la lealtad de amigas que se rompió fue el motivo por el que Gretelle se alejó del “multiverso” de Turbulence Drag Queen. Sin embargo, se trata de algo que recién sale a la luz ahora, cuatro meses después, por lo que la polémica recién está desarrollando su primer capítulo.