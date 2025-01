La comunidad Drag está de luto: Fallece The Vivienne, estrella de “RuPaul’s Drag Race UK”

El inicio del año 2025 trajo consigo una triste noticia para la industria del entretenimiento. James Lee Williams, mejor conocido por su nombre artístico The Vivienne, falleció a los 32 años, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores y amigos cercanos. La noticia fue difundida en redes sociales por Simon Jones, quien fue amigo y publirrelacionista de la estrella del reality “RuPaul’s Drag Race UK”.

En su emotivo mensaje, Jones compartió el profundo dolor por la pérdida de James, destacando su personalidad entrañable y su enorme corazón.

Con gran tristeza les informamos que nuestro querido James Lee Williams, conocido como The Vivienne, ha fallecido este fin de semana. James fue una persona increíblemente amada, de un corazón bondadoso y asombroso. Su familia está devastada por la partida de su hijo, hermano y tío, pero se sienten inmensamente orgullosos de todo lo que logró en su vida y carrera.

Causas del fallecimiento y legado de The Vivienne

A pesar de la conmoción por su muerte, aún no se ha revelado información detallada sobre las causas de su fallecimiento. El mensaje que se compartió en redes sociales solo indicó que James murió a la edad de 32 años, pero se espera que en los próximos días se brinde más información sobre los motivos detrás de esta tragedia.

The Vivienne fue una figura destacada en el ámbito de la cultura drag, siendo recordada principalmente por su victoria en la primera temporada de “RuPaul’s Drag Race UK”, emitida en 2019. Su participación en el reality le permitió ganarse el cariño del público, gracias a su carisma y talento inigualable. Además, muchos fanáticos disfrutaron de su serie web The Vivienne Takes in Hollywood, que la llevó a nuevas alturas de fama.

El fallecimiento de The Vivienne ha dejado una huella profunda en quienes tuvieron el privilegio de conocerla, tanto en el ámbito profesional como personal. Su legado permanecerá en la memoria de todos los que admiraron su habilidad para romper barreras y representar con orgullo a la comunidad drag.