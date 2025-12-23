Famoso cantante fue diagnosticado con cáncer de pulmón; ¿se acabó su carrera?

Aunque en ocasiones pueden ser provocadas o llevarse a un punto donde la persona se vuelve propensa, las enfermedades llegan sin avisar y esto es lo que precisamente le ocurrió al famoso cantante Barry Manilow. El hombre de 82 años anunció en sus redes sociales que le detectaron una mancha cancerígena, la cual debe ser removida. Así será su tratamiento contra el cáncer de pulmón.

¿Cuál es el estado de salud del cantante, Barry Manilow?

El veterano artista comunicó que se encuentra bien y que fue afortunado al percatarse de manera temprana del cáncer que padece. Se indica que su doctor se percató de una mancha cancerosa en su pulmón izquierdo. Ante eso, el tratamiento al que se someterá es una operación extraordinaria, por lo que él mismo aseguró que no tendrá ni quimios ni radioterapias.

La manera en la que unos estudios le salvaron de muchos dolores al artista indica que el propio médico le mandó una resonancia magnética tras padecer mes y medio de bronquitis y posteriormente recaer otras cinco semanas. Por ello, se le encontró dicha situación y esperando algunos análisis previos a la operación, parece que solamente se tratará de remover el nódulo que no se ha extendido.

Aunque se tenía prevista el inicio de una gira en enero de 2026 en algunos sitios de los Estados Unidos, probablemente se vea interrumpida por el descanso que se le mandó desde la parte médica. Por ello, al terminar sus actividades del 2025, se enfocará en combatir esta enfermedad que tiene un gran culpable, según lo dicho por el propio artista.

¿Qué le provocó el cáncer de pulmón al cantante de 82 años?

Pese a que a su avanzada edad sigue desplegando su talento en los escenarios, se recordó que en el pasado ya tuvo problemas de salud como infecciones bronquiales, cáncer de garganta, problemas cardíacos y situaciones adversas con su cadera. Pero lo que sin lugar a dudas le provocó su problemas en los pulmones es su adicción al cigarro.

Reveló que inició esta práctica desde los 9 años. Aunque parece que por épocas lo ha dejado, hoy lo sustituyó por el vapeo, pero con los riesgos que eso implica para una persona que además se dedica a la práctica del canto.