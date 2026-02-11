Famosa cantante anunció su divorcio; no creerás la razón

En las horas recientes un caso que está tomando una relevancia puntual es el de esta cantante. Tras darse a conocer que su esposo formó parte de la delincuencial y moralmente terrible red de Jeffrey Epstein. La artista Brooke Josephson anunció que se encuentra en pleno proceso de divorcio, por lo que pidió apoyo en oraciones por lo que esto significará para su familia.

¿Esta cantante estaba al tanto de lo que hacía su esposo?

La nueva ola de reacciones que provocaron las nuevas investigaciones de las autoridades estadounidenses trajo como consecuencia el final del matrimonio que Brooke tenía con Barry. Sin embargo, al mismo tiempo esclareció que ella vivía en total desconocimiento de que algo de ese tamaño sucedía en la vida de quien sería su ex esposo.

“A la luz de los acontecimientos recientes en las noticias de esta semana, estoy preparada para compartir una actualización personal. Barry Josephson y yo estamos pasando por un divorcio. No estuve al tanto de la relación de Barry con Jeffrey Epstein durante todo nuestro matrimonio. Pido respetuosamente privacidad y oraciones para nuestros hijos y para mí durante este tiempo. Gracias a todos los que han mostrado compasión y respeto”.

Por ello, muchos realmente se mostraron asombrados ante esta noticia, pues se trata de una familia que vivió a expensas de una persona (productor) que tenía una relación con una red de trata de personas. Ante dicha situación pidió apoyo para sus hijos y para ella, en algo que evidentemente cambiará su vida para siempre.

¿De qué manera se relacionó el esposo de esta cantante con Jeffrey Epstein?

En distintos documentos destacaron revelaciones donde el propio Jeffrey le indicaba a Barry que tenía chicas listas para que él utilizara como quisiera en sus programas. Mientras que el propio productor le contestaba vía correo pidiendo disculpas por no meter a ciertas chicas, pues era sumamente complicado.

“Todo el proceso de audición es brutal, es duro, está lleno de decepciones… Estoy buscando chicas para mi piloto el lunes, si quiere pasar por mi oficina”.