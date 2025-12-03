Muere reconocido cantante en trágico accidente

El cantante Anthony Morocho era una reconocida celebridad, quien con su trayectoria había logrado obtener los nombres de “El Príncipe Popular Pop”, mientras otros tantos lo ubicaban como el “Justin Bieber Ecuatoriano”, su talento y carisma lo hicieron querido entre los usuarios.

Lamentablemente, el artista murió en un trágico accidente, dejando una huella imborrable dentro del mundo musical. Ante el triste deceso, te contaremos todo lo que se sabe al respecto y un poco de su trayectoria.

¿Qué le pasó a Anthony Morocho?

El portal local de Primicias de Ecuador, explica que el trágico accidente fue registrado en la Vía Riobamba-Ambato el domingo 30 de noviembre a las 7:30, donde un coche fue impactado por un camión.

Al lugar acudieron cuerpos de bomberos, quienes sacaron a la víctima del coche, quien falleció al instante. A las horas anunciaron oficialmente que se trataba de Anthony Morocho, confirmando el lamentable deceso del cantante en el trágico accidente.

Al confirmarse la terrible noticia, las redes sociales oficiales del cantante se llenaron de comentarios de sus seguidores, quienes lamentaron la terrible noticia y enviaron mensajes de despedida para el joven artista ecuatoriano.

El mismo medio local, detalla que los restos del joven y querido artista serán velados en Quito, en la iglesia de San Lorenzo, detalles que fueron confirmados por Patty Ray en su cuenta de TikTok, quien en su momento también confirmó la muerte de la celebridad.

¿Quién es Anthony Morocho?

Anthony Uriel Morocho Fajardo, mejor conocido como “El Justin Bieber ecuatoriano”, es un artista de Ecuador, quien inició toda su carrera artística como bailarín, para después emprender en el mundo de la música como un cantante solista, según el medio local de Primicias.

Su nombre fue obteniendo notoriedad con el paso de los años; gracias a las redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok, logró obtener miles de seguidores, quienes siguieron su carrera desde sus inicios. Lo último que subió fue un video en TikTok el 28 o 29 de noviembre, donde observamos a Anthony Morocho brindando con una copa de champagne.