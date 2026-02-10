Muere famoso cantante tras 8 semanas de un fatídico diagnóstico

En las horas recientes se anunció que este querido cantante perdió la vida. Sus fanáticos recién recibían la noticia de que su padecimiento lo estaba poniendo en un sitio bastante complicado, pues el diagnóstico fue bastante duro para todos. Y lamentablemente, en las horas recientes se confirmó que Dean Franklin murió por culpa del cáncer.

¿Cómo fueron los últimos momentos de este cantante?

La madre del intérprete fue la que indicó el fallecimiento del hombre, quien justamente se sometió a las debidas quimioterapias, para intentar detener el cáncer que invadió su esófago. Aunque se presume que Dean peleó valientemente durante ocho semanas y 3 días, su cuerpo no soportó el proceso y perdió la vida el domingo 8 de febrero minutos antes de las 10 de la noche.

Aunque no se dieron más detalles, la señora Marie compartió que su hijo peleó por su vida y que sus familiares estuvieron dándole el soporte y amor necesario en cada etapa del proceso. “Como familia, nos duele profundamente anunciar que nuestro querido hijo Dean Franklin, quien luchó con tanta valentía… falleció. Estaba rodeado de mucho amor”.

Con esto, los fanáticos se han entregado a una serie de lamentos y deseos de resignación para la familia, de un hombre que saltó a la popularidad en 2016. Sin embargo, sus días finales estuvieron cargados de pesar y dolor, tal como él lo compartió en redes hace unos días.

¿Quién era Dean Franklin, cantante europeo?

El hombre fue conocido en el 2016, pues fue parte de las estrellas destacadas de un reality show de canto en Reino Unido. Por ello tenía poco más de 30, 000 seguidores en su cuenta de Instagram. Ante eso, fue muy abierto para compartir su proceso tras el anuncio público de su cáncer. Incluso, habló de lo insoportable que fue el dolor en parte de la etapa conclusiva de su vida.

Este fue uno de los mensajes donde habló de sus pesares físicos: “El dolor de hígado ha sido insoportable, sobre todo durante toda la noche. Espero que esta noche haya un avance”.