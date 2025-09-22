Ex pareja de B-King lanza preocupante mensaje tras la muerte del cantante colombiano

Mientras la situación con B-King y Regio Clown tomaban tintes fatídicos, muchas de las personas comenzaron a nombrar a la ex pareja del reggaetonero que lamentablemente terminó fallecido. Ante eso, la propia Marcela Reyes alzó la voz y tras la confirmación de la muerte de los dos artistas colombianos, la DJ colombiana lanzó este contundente mensaje tras ser amenazada en redes sociales.

¿Por qué amenazaron a Marcela Reyes, ex pareja de B-King?

Según los usuarios de las redes sociales, debían empezar una investigación en contra de la ex pareja de B-King, quien es reconocida como la Reina de la Guaracha en Colombia. Esta artista cafetera fue acusada de ser la que mandó a hacer este acto contra el artista del género urbano. Obviamente sin fundamentos, pero existen versiones de una relación sumamente complicada en el pasado, incluso con una denuncia formal por parte del hoy fallecido cantante sudamericano.

Fue en mayo del presente año que el artista compartió ante los medios lo siguiente, pues denunció que Marcela y su círculo cercano estaban amenazándolo: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

¿Qué dicen los mensajes donde amenazaron a la ex pareja de B-King?

Ante el caso, muchos se volvieron locos en las redes sociales, pues sostienen que hay cosas muy extrañas, pues incluso indican que esto fue provocado desde Colombia, haciendo alusión a Marcela Reyes, quien lamentablemente ya recibió amenazas donde le nombran directa e indirectamente al hijo que ella tiene.

Sin embargo, cuando todo se encontraba en el momento más tenso de la búsqueda de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, Marcela publicó lo siguiente: “Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos”.

¿Dónde encontraron a B-King y Regio Clown?

Según los reportes de la Fiscalía, los cuerpos sin vida de los artistas colombianos estaban en el Estado de México, esto tras desaparecer el martes por la tarde-noche en la Ciudad de México. Se indicó que este par de hombres de origen colombiano salieron del gimnasio alterados y desaparecidos minutos después para movilizarse a Iztapalapa, según la última conexión rastreada en el celular de B-King.