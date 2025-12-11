Cantante habló sobre la muerte de su hija por una extraña anomalía

Las pérdidas familiares con cosas que se superan con muchas complicaciones, dejando una huella imborrable. Sin embargo, cuando una madre pierde a su hija, eso se convierte en algo todavía más terrible. Y justamente fue lo que Lidia Ávila compartió tras años del fallecimiento de su pequeña Sofía. La bebé se encontraba fenomenalmente hasta que se acercó el parto… allí la muerte llegó y causó estragos para toda la vida.

Al Extremo | Programa 10 de diciembre del 2025

¿Cómo se concretó la muerte de la hija de Lidia Ávila?

Aunque el fallecimiento se concretó el 24 de marzo de 2009, la huella sigue golpeando el presente de la cantante. Y es que el fragmento de una entrevista de 2021 causó eco de nueva cuenta en las redes sociales. Allí la artista contó que el embarazo de la hija que tuvo con su hoy ex pareja (Paulo Lauría) marchaba bien, hasta el último mes.

Sin embargo, llegó una complicación que hizo que al nacer, la tuvieran que operar de un tipo quiste, situación que se concretó, pero que le imposibilitó el alimentarse de forma correcta. Su intestino no era capaz de absorber los nutrientes. Contó que a pesar de que pelearon durante seis largos meses para encontrar soluciones, la bebé murió.

Ante eso, su vida quedó marcada para siempre y por ello ha sido muy constante en la exposición de lo sucedido. Incluso, ha hecho una red de visibilización y apoyo ante madres que también han perdido bebés de manera temprana. Con base en terapia y en el perdición propio, el mensaje ha sido abrazado por su público.

¿Cuántos hijos tuvo Lidia Ávila tras la muerte de su primera hija?

Aunque siempre lleva el recuerdo de su hija, la vida le permitió procrear dos hijos más. El nombre del primero es Erik, que tiene 11 años. Mientras que la segunda es una niña llamada como ella, quien cuenta con 10 años. Estos dos hijos fueron fruto de su unión matrimonial con Isaac de Hita, quien es cirujano plástico.