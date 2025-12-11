Ibai decidió probar esta garnacha mexicana y así fue su reacción

El streamer más importante de habla hispana visitó México y se dio el tiempo de disfrutar su arribo como no lo había hecho en veces pasadas, donde el trabajo no le permitió conocer de manera pausada. Y justamente en su arribo a la capital del país, se enfrentó a su reto culinario del día, pues probó unos típicos dorilocos. Su reacción fue la esperada por muchos, pues no sabía nada de lo que se estaba comiendo. Así terminó la experiencia de Ibai Llanos.

¿Cómo le fue a Ibai al momento de probar los dorilocos?

Uno de los videos más recientes del streamer español muestra su experiencia al momento de comer por primera vez unos dorilocos. Obviamente al no estar acostumbrado, no sabía realmente todo lo que estaba comiendo. No entendía qué era un cuerito, por lo que tuvo que preguntarle a alguien que pasaba por ahí… pero dicho sujeto resultó ser guatemalteco.

Ante eso, el ciudadano centroamericano y el famoso europeo se enfrentaron juntos al platillo garnachero mexicano, para indicar que estaba rico. Aunque en un principio, Ibai recalcó que no picaba… en un momento determinado algún sabor le hizo sentir el rigor del picante nacional y comenzó a maldecir con palabras bastante españolas.

Con ello, se concretó una experiencia bastante relevante, pues se enfrentó a un platillo típico de las calles mexicanas. Fue hasta que se cruzaron con una mujer que sí era mexicana, quien les explicó qué era cada ingrediente, para que en cierto modo entendieran la experiencia de comprar estas frituras y llenarla de todo lo que se imaginan… y lo que no también.

¿Por qué México se burló de Ibai al probar típico platillo mexicano?

Hace unas semanas el creador de La Velada del Año hizo una especie de competencia de platillos típicos entre países, lo cual fue severamente criticado por el público mexicano. En un momento determinado a Ibai le sirvieron unos chilaquiles (fuera de México) que evidentemente no tenían ni el sabor ni la plenitud de unos buenos chilaquiles. Fue que unos días después, llevaron al español a probarlos como se debe… y él mismo dijo que lo que se había comido días atrás no tenía nada que ver con el verdadero platillo tricolor.