Fanático sorprende a Eduin Caz en pleno concierto; esto fue lo que pasó

En redes sociales se ha hecho viral un video; todo parece que ocurrió en un concierto realizado en el Palenque de Gallos de Tuxtla Gutiérrez, mientras se presentaba Eduin Caz junto a toda la agrupación. Parecía una noche más hasta que un fanático sorprendió a todos los presentes en pleno concierto.

Los hechos han generado miles de reacciones al respecto. Para que sepas todo el chisme a detalle, te explicaremos qué fue lo que ocurrió, así que no te pierdas de toda la información que te vamos a contar al respecto.

¿Qué pasó en el concierto de Grupo Firme?

Las imágenes fueron subidas por el usuario de Estilo Adictivo en TikTok, donde podemos ver que se está llevando a cabo un show de Grupo Firme el 29 de noviembre en la Feria de Chiapas. Parecía ser otra noche de presentaciones en vivo, hasta que Eduin Caz se acercó a los asistentes en pleno concierto.

Hasta que con uno de ellos se toma una foto rápida para después cederle el micrófono, y para sorpresa de todos, el fanático sorprendió al cantante al demostrar sus habilidades de canto. Mientras él dominaba el palenque, en pleno concierto Eduin aprovechó para tomarse fotos con otros asistentes.

Un momento que muchos de los asistentes disfrutaron al momento de unirse al canto; las imágenes cuentan con 44 mil “me gusta”. Dentro de los comentarios, varios aplaudieron el talento del fanático, mientras que otros resaltan que por unos instantes hizo el trabajo de Eduin Caz .

¿Cuáles son las fechas de los conciertos de Grupo Firme en México?

Para conocer más al respecto, tuvimos que ingresar al portal de Grupo Firme, en el que se detallan las fechas próximas para sus presentaciones. Sin embargo, parece que sus presentaciones en el 2025 ya terminaron, puesto que su último show fue el 15 de noviembre del 2025 en Colima.

Pero no hay que desanimarnos, ya que posiblemente podrían anunciar fechas de presentaciones, por lo que debemos mantenernos atentos al respecto para poder descubrir los nuevos conciertos de Grupo Firme.