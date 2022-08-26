Muere Dulce María, hija de la cantante Felicia Garza.

Felicia Garza dio a conocer hace meses que su hija Dulce María estuvo cerca de morir a consecuencia de una infección en la vejiga, desafortunadamente, este viernes la cantante confirmó el deceso de su hija quien partió de este mundo a los 53 años tras luchar contra la esclerosis múltiple que le fue diagnosticada.

La noche del jueves 25, Matilde Obregón anunció la muerte de Dulce María, hija de Felicia Garza. Esta mañana, la cantante confirmó la muerte de su hija y pidió discreción y comprensión para el momento que vive la familia.

En entrevista con un programa matutino, Felicia reveló que afortunadamente pudo despedirse de su hija y logró decirle lo mucho que la amaba.

¿Así fue la lucha de Dulce María contra la esclerosis múltiple? En 2021, Felicia Garza se dijo consternada por la salud de su hija menor Dulce María, quien en aquel entonces ya no podía valerse por sí misma debido a la esclerosis múltiple y hace algunos días fue internada de emergencia.

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La compositora declaró hace unas semanas a Ventaneando que su yerno le avisó que su hija estaba internada, pero esperaba que saliera pronto, ya que es una enfermedad que se agravando y va deteriorando la salud de quien la padece y desafortunadamente no tiene cura.

No obstante, también expresó que, debido a la salud de Dulce María, “sería mejor que se fuera rápido porque siempre es difícil y eso que era deportista, era maestra de pilates y ahora ya no se puede casi ni mover, tarde o temprano va a pasar poque se está deteriorando rápido”, dijo en aquel entonces y este viernes su hija partió de este mundo.

“Como padre, para uno es muy triste ver como tu hija se va poco a poco mermando, se va diluyendo en cuerpo y espíritu, se está yendo paulatinamente y es una enfermedad pues lenta y que prácticamente no se conoce la cura, es irreversible, ella era maestra de pilates (…), deportista totalmente y de repente empezó a tener problemas pues ya con sus extremidades que ahorita, por cierto, pues ya no camina”, declaró.

