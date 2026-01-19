Cantante de regional mexicano sufre ataque armado junto a su familia

¡Algo inimaginable! El fin de semana se anunció que un reconocido cantante de regional mexicano sufrió un ataque armado junto a su familia, después de que se experimentara una riña en la parte externa de un establecimiento; las redes se han inundado de comentarios que lamentan lo sucedido.

¡Adrián se despide de la competición y los escarlatas no salen del ‘bache’! Revive lo mejor del Exatlón

Hasta el momento ya se cuenta con algunos detalles sobre los hechos, explicando qué fue lo que sucedió y la celebridad afectada. Conoce todos los detalles al respecto.

¿Qué le pasó a Óscar Eduardo Alvarado Galvan?

Oscar Eduardo Alvarado Galván era un cantante de regional mexicano, que en el mundo de la música era conocido como ‘el Chino del Rancho’. El fin de semana sufrió un ataque armado. Se sabe que el artista se encontraba en un establecimiento con su familia.

Se menciona que todo fue por una riña, de una discusión verbal, rápidamente subió a la agresión física. Al poco tiempo, uno de los implicados regresó al lugar para disparar repetidamente sobre el cantante, provocando el pánico de la gente que había en la zona.

Varios testigos, al presenciar lo ocurrido, llamaron a cuerpos de seguridad para atender a la víctima, siendo llevada inmediatamente a un centro médico; hasta el momento se sabe que se encuentra bajo observación. Sin embargo, se desconoce cuál es el estado de salud del artista, pero se explicó que se encuentra en estado grave.

Por el momento, las investigaciones por parte de las autoridades continúan, con la principal finalidad de entender los hechos y de poder encontrar al culpable que atacó al artista. Esperemos que en los próximos días se den más noticias e información sobre el estado de salud.

¿Qué canciones fueron famosas de ‘El Chino del Rancho’?

El cantante de regional mexicano que sufrió el ataque armado fue una personalidad que desde hace un par de años estaba construyendo su carrera en el mundo de las canciones. Dentro de su repertorio, las más conocidas son las siguientes:

California High

El Netflix

Cuadro Chico

El grande de Chicago

Esperemos que en los próximos días su familia y amigos puedan dar nuevas notificaciones sobre el artista y se tengan más detalles sobre el paradero que atacó al cantante.