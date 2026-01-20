Cantante redujo su cintura al doblar sus costillas de esta forma; ¿cómo pasó eso?

Una de las personalidades más polémicas del momento encontró en los días recientes una nueva forma de mantenerse en el debate público. La conocida como Yailin La Más Viral se sometió a un procedimiento estético que le permitió tener la cintura de avispa con la que muchas mujeres sueñan. Sin embargo, las formas sorprendieron a muchos y provocaron una ola de reacciones en los comentarios sobre dicha situación.

¿Por qué muchos comentaron el cambio que la cantante hizo con su cintura?

El debate alrededor de los arreglos o procedimientos estéticos en la industria de televisión (y hoy en las redes sociales) está más fuerte que nunca. Mientras unos defienden ese tipo de decisiones con base en que cada persona es libre de su cuerpo, siempre sale a la mesa de opinión el asunto de cumplir con ciertos estándares.

Ante eso, La Más Viral compartió unas fotos en su cuenta de Instagram, en las cuales se le nota una cintura exageradamente pequeña. Y al mismo tiempo se dio a conocer cómo es que consiguió dicho resultado… llegando por la vía de un arreglo quirúrgico. Pero por si no existía un extremo debate, se indicó que la influencer dobló sus costillas para lograr dicha estética.

Dicha operación la concretó el Dr Cristian Concepción, quien la intervino en República Dominicana y quien explicó cómo se llevó a cabo el procedimiento: “Ella tenía las costillas largas y por eso no podía tener la cintura más pequeña. Nosotros no retiramos las costillas flotantes, lo que hacemos con un aparato ultrasónico es cambiar las angulaciones (las doblamos) para tener la cintura más pequeña. Sólo que tienen que usar un corset durante la recuperación”.

¿Qué se sabe del estado de salud de la cantante tras el arreglo de su cintura?

Según lo compartido en las fotos, el procedimiento salió bien y se espera que la recuperación también vaya por buen puerto. No se sabe si este es un procedimiento que pueda afectarle en el futuro, sin embargo por el momento se cumplió el cometido de lograr una cintura mínima.

En ese sentido, muchos de los usuarios no dudaron en dejar sus opiniones de lo que está pasando con la cantante. Las críticas fueron severas y cuestionaron la necesidad de cambiar su cuerpo para cumplir con ciertos estándares dentro de la industria del entretenimiento.