Muere famoso cantante en trágico accidente de motocicleta; fue despedido con un conmovedor mensaje

El pasado 10 de marzo lamentablemente uno de los cantantes más talentosos del género urbano perdió la vida luego de un accidente vial; el colombiano Zalek. Te compartimos toda la información que se conoce hasta el momento.

¿Cómo murió el cantante Zalek?

De acuerdo con la información que se ha compartido hasta el momento, el reconocido artista barranquillero falleció en un accidente vial cuando se encontraba en su motocicleta, en Medellín Colombia. Hasta el momento las autoridades no han compartido más detalles sobre este hecho y las investigaciones siguen en desarrollo.

¿Quién era el cantante Zalek?

Zalek era un joven de tan solo 30 años, con una pasión muy grande; la música, especialmente en el género urbano. Contaba con temas como Party Coquette, Ay, Amor, Azoleo y Batería Baja, incluso el reconocido influencer Kunno formó parte del video oficial de Party Coquette.

Zalek fue un artista muy comprometido con su trabajo, razón por la que sus temas poco a poco fueron ganando visibilidad fuera de Colombia, lo que se tradujo en impresionantes cifras de visualizaciones de sus canciones en diferentes plataformas. En instagram contaba con 50 mil seguidores.

La noticia de su muerte fue dada por Alejandro Hernández Calle quien dijo “Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música”, a su vez mencionó que abrazaba a toda su familia y amigos reconociendo que la voz del artista jamás moriría. Sin duda, esta noticia llena de dolor a todas las personas que formaron parte de la historia de Zalek, sin embargo también a todo el medio musical ya que el artista era una de las grandes promesas de la industria.

¿Quiénes se pronunciaron ante la muerte de Zalek?

Ante la terrible pérdida de Zalek, Adriana Escolar, su novia envió un mensaje con profunda tristeza quién dijo “Eres la persona más maravillosa que he conocido, te sacrificaste y luchaste contra viento y marea por sacarnos adelante” mientras aseguró que seguiría trabajando por ambos. Por su parte, la cuenta Oficina Gus Rincón compartió un video en el que se ve al cantante en sus mejores momentos: de viaje, cantando, haciendo entrevistas, con artistas como J Balvin y grabando en el estudio.

Sin duda su legado vivirá para siempre en la música que compartió con todos sus fans y seres queridos.